Студентка требует, чтоб ей вернули $8 000 за обучение — после того, как поймала профессора на использовании ChatGPT

Студентка старших курсов Северо-Восточного университета Элла Стейплтон подала официальную жалобу в учебное учреждение с требованием вернуть деньги за обучение — после того, как обнаружила, что ее профессор использовал инструменты ИИ для написания лекций.

Стейплтон в комментарии New York Times заявила, что тексты профессора содержали «явные признаки ИИ», включая изображения фигур с «дополнительными конечностями». К тому же, в одной из лекций нашлась «случайная» ссылка на ChatGPT, спрятанная в библиографическом списке.

«Он утверждал нам, что не использует ИИ. А потом мы обнаруживаем такое», — сетует Стейплтон.

В жалобе студентка требовала от заведения вернуть средства за обучение в размере около $8 000, однако ее отклонили. Сам профессор Рик Арровуд, который имеет более чем 15-летний стаж работы, в конце концов признал, что пользовался инструментами ИИ для «создания заметок», в том числе и чат-ботом ChatGPT, поисковой системой Perplexity AI и генератором презентаций Gamma.

«Оглядываясь назад я жалею, что не рассмотрел эти вопросы внимательнее», — сказал Арровуд в комментарии изданию, отметив, что теперь считает, что преподаватели должны тщательно обдумать интеграцию искусственного интеллекта и быть прозрачными со студентами относительно того, когда и как они его используют. «Если мой опыт может быть чем-то, из чего люди могут поучиться. Тогда, хорошо, мое счастье».

Пресс-секретарь Северо-Восточного университета Рената Нюл тем временем заявила, что заведение поддерживает использование ИИ для улучшения всех аспектов обучения, исследований и деятельности, и предлагает множество ресурсов, параллельно обновляя и внедряя соответствующую политику в учреждении.

Студенты были одними из тех, кто первым начал использовать ChatGPT с момента его запуска в 2022 году, а преподаватели были встревожены тем, что не могут отличать тексты ИИ от человеческих. Как видим, революцию технологии приняла уже и вторая сторона: по данным Tyton Partners, в 2023 году 22% опрошенных преподавателей вузов «часто» использовали генеративный искусственный интеллект, тогда как уже в 2024-м этот показатель почти удвоился до 40%. Основные способы использования — создание аудиторных заданий, написание учебных программ, рейтингов для оценки студенческих работ, а также викторин и тестов.

В другом опросе OpenAI, опубликованном в феврале, утверждалось, что более трети молодежи в США в возрасте от 18 до 24 лет используют ChatGPT, причем 25% их запросов связаны с обучением и школьными задачами.