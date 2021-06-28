Microsoft выпустила первую публичную бета-версию Windows 11. И временно убрала проблемную утилиту проверки совместимости ОС со старыми ПК





Первая публичная бета Windows 11 стала доступна для загрузки участникам программы Windows Insider 28 июня в 20:00 по Киеву — спустя четыре дня после презентации ОС Microsoft.

Первая превью-версия Windows 11 имеет номер 22000.51, тогда как попавшая в сеть преждевременно сборка носила номер 21996.1. Апдейт можно получить через «Центр обновления Windows» в канале разработчика.

Первая публичная бета-версия включает практически все нововведения, перечисленные Microsoft в рамках анонса Windows 11. В ней отсутствует только интеграция с Microsoft Teams и возможность запуска Android-приложений. Все остальное на месте — новые меню «Пуск», панель задач и Проводник, поддержка виджетов, функции Snap Layouts (быстрая организация открытых окон по областям экрана) и Snap Group (объединение приложений в группы с запоминанием расположения их окон на экране) и прочие.

Одновременно Microsoft выпустила превью-версию нового Office для Windows 11 с новым дизайном окон Office со скругленными углами и перечислила все известные на сегодняшний день ошибки Windows 11 версии 2200.51 — большая их часть касается панели задач, работы с виджетами и настроек.

Финальная версия Windows 11 выйдет этой осенью — в промо-материалах ОС фигурирует дата 20 октября. Но бесплатный апдейт для владельцев «десятки» не выйдет раньше 2022 года. Ранее Microsoft уточнила, что будут отдельные OEM-сборки Windows 11 без требований к TPM. В то же время компания пока не прояснила полностью путаницу со списком совместимых процессоров — изначально в спецификациях указывались только процессоры Intel и AMD 2018 года выпуска и новее. То есть, Microsoft заявляет официальную поддержку CPU Intel 8-го поколения (Coffee Lake) и Ryzen 2000 (Zen 2), и новее. Но многие надеются, что в итоге Microsoft все же добавит в список модели Intel 7-го поколения и AMD Zen 1. Windows 10 зачастую можно «подружить» с процессорами, которых нет в списке официально поддерживаемых, но как будет с Windows 11 пока точно неизвестно.

Кроме того, Microsoft решила временно убрать с сайта утилиту проверки совместимости ПК с Windows 11 — PC Health Check App. Сразу после запуска пользователи начали массово жаловаться на некорректную работу инструмента. В Microsoft заявили, что ПО «не было полностью готово к тому, чтобы обеспечить тот уровень детализации или точности», на которые рассчитывали пользователи. В то же время Microsoft заверила, что доработанный инструмент станет доступен к моменту запуска Windows 11 осенью.