Windows 11 будет поставляться без требований к TPM — исключение сделают для отдельных рынков





Уточнение о возможной установке Windows 11 на системы без обязательного модуля TPM 2.0 в виде исключения содержится в официальном документе с подробным описанием системных требованиях новой ОС Microsoft.

Анонсируя Windows 11 на прошлой неделе, Microsoft указала в числе прочих обязательных требований новой ОС модуль TPM 2.0 — это криптографический процессор для шифрования и защиты от взлома, который подключается к материнской плате в качестве отдельного чипа, либо эмулируется средствами основного CPU (Intel и AMD ранее реализовали эмуляцию TPM в UEFI). Этот модуль присутствует в том или ином виде в большинстве современных компьютеров, но может быть отключен в BIOS по умолчанию (проверить версию TPM можно, нажав Win + R и выполнив команду tpm.msc). Именно с TPM было связано то, что официальная утилита проверки совместимости ПК с Windows 11 зачастую выдала неправильный результат (Microsoft уже работает над исправлением). А еще это привело к дефициту криптопроцессоров — сразу после анонса все бросились отчаянно скупать модули TPM.

Как логично предположил сайт Tom’s Hardware, Microsoft сделала исключение и освободила от требований к TPM страны, где западные технологии шифрования не используются — например, Китай и Россия. Вероятно, системы без TPM-защиты будут поставляться и в другие регионы, но пока официальных подробностей нет. Будут это специальные TPM-free версии образов Windows 11, либо же какие-то другие способы, еще предстоит выяснить. Но факт в том, что Microsoft предоставит официальный способ обхода ограничений TPM во время установки Windows 11. Неофициальные, вероятно, тоже будут — сразу после того, как в сеть попала предварительная сборка Windows 11, предприимчивые пользователи сумели обойти ограничения, включая требование наличия TPM 2.0.

В документации также упоминается, что в случае установки Windows 11 на виртуальную машину никаких обязательных проверок не предусмотрено.

Ранее Microsoft уточнила, что Windows 11 не поддерживает процессоры старше трех лет, а бесплатное обновление для владельцев Windows 10 начнет распространяться на совместимые устройства поэтапно с 2022 года.