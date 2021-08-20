Microsoft выпустила первые ISO-образы Windows 11

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Они доступны всем желающим на официальном сайте компании — нужно только зарегистрироваться в программе Windows Insider Program.

19 августа Microsoft опубликовала первые официальные ISO-образы Windows 11, предназначенные для так называемой «чистой установки» ОС — до этого момента Microsoft распространяла «одиннадцатку» только через «Центр обновления».

По состоянию на 20 августа предварительный билд под номером 22000.132, который доступен в каналах обновления Dev и Beta. Стоит учитывать, что для установки также понадобится подходящий ПК — системные требования в Windows 11 заметно повысились по сравнению с Windows 10. Пока что Microsoft заявляет официальную поддержку CPU Intel 8-го поколения (Coffee Lake) и Ryzen 2000 (Zen 2), и новее. Но ранее компания обещала проверить на совместимость Intel 7-го поколения и AMD Zen 1.

Ранее разработчики начали добавлять в систему переработанные стандартные приложения — на прошлой неделе вышли обновленные «Ножницы», «Почта», «Календарь» и «Калькулятор», а вчера к ним присоединился обновленный Paint с переработанным дизайном и поддержкой темного режима. Также выяснилось, что в Windows 11 усложнила смену браузера и других приложений по умолчанию.

Финальная версия Windows 11 выйдет этой осенью — в промо-материалах ОС фигурировала дата 20 октября. Но бесплатный апдейт для владельцев «десятки» появится не раньше 2022 года.