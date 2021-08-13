В Windows 11 появились обновленные «Ножницы», «Почта», «Календарь» и «Калькулятор»

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12 августа Microsoft выпустила очередную тестовую сборку Windows 11 Preview Build — билд под номером 22000.132 уже доступен в каналах обновления Dev и Beta. В нем разработчики исправили приличное число известных ошибок, добавили интеграцию с мессенджером Teams в Beta-версии (в Dev-сборке она появилась еще в конце июля), но самое главное — обновили несколько стандартных программ, включая «Ножницы».

Классические приложения «Ножницы» и «Набросок на фрагменте экрана» (Snipping Tool и Snip & Sketch) заменили новые «Ножницы», объединяющие лучшие функции обоих приложений. Новые «Ножницы» получили дизайн в духе общего визуального стиля Windows 11 и расширенные функциональные возможности. Утилиту для создания скриншотов можно запустить комбинацией клавиш Win + Shift + S, после чего появится меню с различными опциями, включая возможность создания скриншот с задержкой по времени.

Утилита содержит необходимые базовые инструменты для редактирования — при необходимости скриншот можно обрезать, добавить аннотацию и т.д. Microsoft даже добавила поддержку темного режима, поэтому утилита адаптируется под общую системную тему Windows 11.

На прошлой неделе новые «Ножницы» в действии демонстрировал глава направления Windows Панос Панай:

Here is a first look at the new #Windows11 Snipping Tool. Coming to #WindowsInsiders soon! Great work from the team #pumped pic.twitter.com/pvlhKp1Eia — Panos Panay (@panos_panay) August 4, 2021

Microsoft также обновила стандартные приложения «Почта» и «Календарь» — их дизайн привели в соответствие с общим стилем Windows 11 (дизайн-система Fluent Design).

«Мы добавили закругленные углы и внесли другие корректировки, чтобы они не выбивались из общей гаммы Windows 11» Дэйв Грохоцки, старший менеджер по продукту, отвечающий за стандартные приложения Windows

Приложение «Калькулятор» в Windows 11 также претерпело некоторые незначительные изменения — для него можно выбрать отдельную тему, отличающуюся от общего оформления Windows 11. Microsoft также переписала «Калькулятор» на C# — теперь разработчики могут вносить свой вклад в улучшение ПО на GitHub.

Наконец, тестировщики Windows 11 теперь могут опробовать индивидуальные и групповые аудио- и видеозвонки в Microsoft Teams. Также можно делиться экраном, как в обычном приложении Microsoft Teams.

Это обновление — первая ласточка. На подходе и другие приложения, которые Microsoft собирается обновить к релизу Windows 11. Финальная версия Windows 11 выйдет этой осенью — в промо-материалах ОС фигурировала дата 20 октября. Но бесплатный апдейт для владельцев «десятки» появится не раньше 2022 года.