В Windows 11 появились обновленные «Ножницы», «Почта», «Календарь» и «Калькулятор»

12 августа Microsoft выпустила очередную тестовую сборку Windows 11 Preview Build — билд под номером 22000.132 уже доступен в каналах обновления Dev и Beta. В нем разработчики исправили приличное число известных ошибок, добавили интеграцию с мессенджером Teams в Beta-версии (в Dev-сборке она появилась еще в конце июля), но самое главное — обновили несколько стандартных программ, включая «Ножницы».

Классические приложения «Ножницы» и «Набросок на фрагменте экрана» (Snipping Tool и Snip & Sketch) заменили новые «Ножницы», объединяющие лучшие функции обоих приложений. Новые «Ножницы» получили дизайн в духе общего визуального стиля Windows 11 и расширенные функциональные возможности. Утилиту для создания скриншотов можно запустить комбинацией клавиш Win + Shift + S, после чего появится меню с различными опциями, включая возможность создания скриншот с задержкой по времени.

Утилита содержит необходимые базовые инструменты для редактирования — при необходимости скриншот можно обрезать, добавить аннотацию и т.д. Microsoft даже добавила поддержку темного режима, поэтому утилита адаптируется под общую системную тему Windows 11.

На прошлой неделе новые «Ножницы» в действии демонстрировал глава направления Windows Панос Панай:

Here is a first look at the new #Windows11 Snipping Tool. Coming to #WindowsInsiders soon! Great work from the team #pumped pic.twitter.com/pvlhKp1Eia

— Panos Panay (@panos_panay) August 4, 2021