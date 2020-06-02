Microsoft выразила признание создателю AppGet за помощь в создании Windows Package Manager





На прошлой неделе создатель AppGet Кейван Бейджи заявил, что Microsoft, фактически, скопировала свой Windows Package Manager (также известный как winget) с его проекта. По его словам, Microsoft связалась с ним, пригласила его на собеседование на целый день для обсуждения AppGet и возможного привлечения к работе, а затем 6 месяцев не выходила на связь. И лишь за день до анонса Windows Package Manager компания уведомила его о скромном упоминании в блоге.

Теперь же Microsoft признала, что не смогла должным образом поблагодарить канадского разработчика Кейвана Бейджи за его вклад в создание Windows Package Manager. И теперь компания выразила признание Бейджи за ряд функций, реализованных в winget благодаря его идеям и содействию. Фактически, Microsoft не извинилась перед ним за копирование идей и наработок AppGet, а признала, что справилась со своей задачей благодаря Бейджи и проекту с открытым исходным кодом AppGet.

Эндрю Клиник, руководитель групповой программы в команде, ответственной за установку приложений в Windows, признал, что он встречался с Бейджи прошлым летом и выслушал его идеи о том, как должен выглядеть менеджер пакетов Windows. И ясно, что конечный продукт был вдохновлён этим разговором и высказанными идеями.

Следует отметить, что AppGet – это проект с открытым исходным кодом. Поэтому Microsoft (и любое другое заинтересованное лицо) имеет право создавать собственное ответвление на его основе и копировать код. Законодательство не требует, чтобы при этом обязательно упоминался исходный проект или его автор. Тем не менее, Microsoft упомянула AppGet в первоначальной публикации в блоге (правда, не совсем так, как хотел бы автор), а теперь дополнительно отдала должное Бейджи.

Источник: neowin