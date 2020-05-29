Разработчик AppGet заявляет, что Windows Package Manager скопирован с его проекта





Во время проведения недавней конференции Build корпорация Microsoft анонсировала менеджер пакетов Windows Package Manager (winget). Этот инструмент позволяет ускорить установку необходимых программ через командную строку. Подобные возможности доступны в других операционных системах уже много лет, но пользователи Windows были лишены такого встроенного в ОС инструмента, хотя и могли работать со сторонними решениями, например, Chocolatey.

И разработчик такого стороннего решения – AppGet – заявляет, что при создании Windows Package Manager корпорация Microsoft скопировала его идеи. В блоге на Medium Кейван Бейджи подробно рассказывает о данной ситуации. Он утверждает, что Microsoft связалась с ним по поводу AppGet, планировала привлечь его в качестве наёмного сотрудника, пригласила его на собеседование на целый день, а затем не выходила на связь 6 месяцев. По словам Бейджи, следующее, что он услышал от Microsoft, было за день до запуска winget. Его просто уведомили о том, что команда собирается упомянуть AppGet в своем блоге.

Впервые с Бейджи связались 3 июля 2019 года, человек представился как Эндрю. Он предоставил копии электронных сообщений, из которых следует, что представитель Micosoft планировал приехать в Ванкувер и хотел встретиться с Бейджи. Они встречались и обсуждали работу AppGet, планы Байджи на будущее и т.п. Встреча состоялась 20 августа, а следующее письмо пришло 28 августа.

Именно тогда ему сказали, что Microsoft планирует большие изменения в сфере распространения ПО для Windows. Также его спросили, не хочет ли он работать в компании в Редмонде. План заключался в приобретении наработок и привлечении Бейджи в качестве сотрудника. Однако обычный процесс приобретения занимает слишком много времени, поэтому планировалось просто нанять его с некоторым бонусом, а затем передать владение AppGet корпорации Microsoft.

По словам Бейджи, 5 декабря он вылетел в Сиэтл, где на протяжении целого дня проходил собеседования и имел несколько встреч в Microsoft. Но после этого компания не выходила с ним на связь на протяжении 6 месяцев. Лишь за день до открытия Build он получил электронное письмо с извинениями из-за того, что с работой не сложилось. В письме также говорилось, что AppGet будет упомянут в блоге Microsoft.

По словам Бейджи, он не расстроен тем фактом, что его не взяли на работу в Microsoft, и что компания просто скопировала его код. Его обеспокоенность вызывает то, как происходила ситуация, которая закончилась «радио-тишиной». Он утверждает, что именно из AppGet было позаимствовано большинство идей winget. Также он заявляет:

«Хотите узнать, как работает Microsoft WinGet? Прочтите статью, которую я написал 2 года назад о том, как работает AppGet».

Корпорация Microsoft сообщила, что расследует данную ситуацию. Вместе с тем, заинтересованные лица могут сравнить репозитории winget и AppGet на GitHub. По данным neowin, между ними тяжело найти сходство.

Источник: neowin