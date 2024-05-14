Microsoft Word теперь по умолчанию объединяет форматирование при вставке текста — раньше сохранялось исходное форматирование

Пользователям текстового редактора Microsoft Word известна ситуация, когда при вставке фрагмента текста в существующий отформатированный текст все продуманное форматирование теряется. Похоже, эта проблема наконец-то уходит в прошлое. Отныне Microsoft Word способен по умолчанию объединять форматирование текста с текущим документом.

В отличие от предыдущего значения по умолчанию «сохранить исходное форматирование», параметр «объединить форматирование» сохраняет исходный жирный и подчеркнутый текст, а также структуру списка и таблицы. Он также изменяет визуальные аспекты текста, такие как семейство шрифтов, размер и цвет, в соответствии с документом, над которым работает пользователь. Это должно предотвратить порчу форматирования всего документа при вставке текста из другого источника.

Ранее можно было выбрать параметр «объединить форматирование» в меню вставки Word, но это не было значением по умолчанию. Если пользователь желает и в дальнейшем по умолчанию использовать опцию «сохранять исходное форматирование», можно изменить соответствующие настройки: «Файл» > «Параметры» > «Дополнительно» > «Вырезать, скопировать и вставить», а затем выберите раскрывающееся меню «Вставка из другой программы». Оттуда следует выбрать пункт «Сохранить исходное форматирование».

С прошлого года Microsoft начала поддерживать комбинацию клавиш Control + Shift + V, которая позволяет вставлять текст без форматирования.

Источник: The Verge