Microsoft закрывает все приложения и сервисы Microsoft Band, предлагая владельцам фитнес-браслетов компенсацию

На сайте Microsoft появилось сообщение об окончании поддержки приложения Microsoft Band и сервиса Health Dashboard. Более двух лет назад компания перестала выпускать фитнес-браслет Band, но продолжила поддерживать соответствующее мобильное приложение для существующих пользователей. Теперь планы изменились.

31 мая текущего года софтверный гигант закроет все службы Health Dashboard, удалит приложения Band из Microsoft Store, Google Play и App Store, а вместе с ними и все данные пользователей, хранящиеся в облаке. До этого времени у них будет возможность экспортировать свои данные в Excel или в CSV-файл. Пользователи по-прежнему смогут пользоваться основными функциями браслета: считать шаги, калории, частоту сердечных сокращений, отслеживать сон и физическую активность, однако если они сделают сброс к заводским настройкам, устройство уже нельзя будет настроить заново.

Также сообщается, что владельцы устройств Microsoft Band с действующей гарантией или те, которые в период с 1 декабря 2018 года по 1 марта 2019 года хоть раз синхронизировали свои данные с сервисом, смогут получить компенсацию от компании в размере $80 за браслет Band 1 или $175 за Band 2. Такие пользователи получат соответствующее письмо. Чтобы воспользоваться предложением, необходимо подать заявку до 30 августа.

Источник: The Verge