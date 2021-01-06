Microsoft закрывает игру Minecraft Earth из-за продолжающейся пандемии





Корпорация Microsoft закрывает свою мобильную игру Minecraft Earth из-за продолжающейся пандемии. Проект будет остановлен 30 июня. Эта амбициозная игра была нацелена на то, чтобы составить конкуренцию Pokémon Go и покрыть мир виртуальными блоками. Предполагалось, что игроки смогут встречаться и играть вместе.

«Minecraft Earth была разработана для свободного передвижения и совместной игры – двух вещей, которые стали почти невозможными в нынешней глобальной ситуации», – заявляет команда Minecraft. «В результате мы приняли трудное решение перераспределить наши ресурсы в другие области, которые представляют ценность для сообщества Minecraft, и прекратить поддержку Minecraft Earth в июне 2021 года».

Игроки больше не смогут загружать или играть в Minecraft Earth после 30 июня, а 1 июля Microsoft удалит данные игроков.

5 июня вышла последняя версия Minecraft Earth, которая сокращает время, необходимое для создания в игре, и стоимость некоторых материалов. Эта версия создана для того, чтобы в ближайшие месяцы, до отключения игры 30 июня, игрокам было проще и безопаснее создавать и строить дома. Отныне игроки больше не смогут покупать предметы в Minecraft Earth, а любые оплаченные остатки на рубиновых счетах будут конвертированы в Minecoins, которые можно использовать для покупки скинов, карт и мини-игр на Minecraft Marketplace.

Microsoft представила Minecraft Earth в мае 2019 года. Идея заключалась в том, чтобы воссоздать опыт игры в Minecraft в реальном мире с помощью дополненной реальности и позволить игрокам строить виртуальные здания. Игра была ориентирована на социальное взаимодействие с другими людьми. Перед выпуском игры Apple даже пригласила Microsoft на свою конференцию разработчиков WWDC, чтобы продемонстрировать новый проект.

Источник: The Verge