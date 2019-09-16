Microsoft запатентовала «жидкий» шарнир для складного устройства и готовит 15-дюймовую версию Surface Laptop 3 на CPU AMD





В следующем месяце Microsoft проведёт большую презентацию новых продуктов, среди которых ожидаются ноутбуки Surface. Компания уже опубликовала в твиттере приглашение, пообещав важные железные и программные анонсы, которые откроют новую главу в истории Surface и Microsoft. Одним из таких продуктов может оказаться складной планшет с двумя экранами на платформе Andromeda, над которым компания работает уже несколько лет. На днях в базе данных Всемирной организации интеллектуальной собственности был обнаружен патент Microsoft на складное устройство со специальным шарниром, заполненным жидкостью.

В документе подробно описывается механизм складывания, который должен уменьшить нагрузку на гибкий дисплей и сделать его более долговечным по сравнению с представленными на данный момент решениями. В качестве примера Microsoft демонстрирует устройство с двумя отдельными частями и одним большим общим OLED-дисплеем. Сам механизм помещается в оболочку, где жидкость будет заполнять пустоты, обеспечивая равномерное сгибание дисплея. Кроме того, такая концепция, по мнению компании, предотвращает попадание частичек мусора в шарнир. У Samsung была похожая проблема с Galaxy Fold, и компании пришлось искать способ её решения. Похоже, Microsoft явно хочет избежать подобного сценария.

Самое интересное, что патент предусматривает «лицензирование технологии Microsoft», это означает, что компания сможет выдавать лицензию на эту технологию другим производителям. Ранее софтверный гигант использовал такую практику с шарнирными механизмами в Surface Pro. Сейчас компания тесно сотрудничает с Intel и рядом OEM-производителей в разработке новой версии Windows под кодовым названием Windows Lite, которая предназначена для складных устройств с двумя экранами.

Маловероятно, что уже в следующем месяце мы увидим складное устройство Microsoft, но, вполне возможно, узнаем больше подробностей о таинственном продукте с прицелом на будущее, над которым компания так усердно работает. Устройство Surface под кодовым названием Centaurus должно стать частью новой категории складных двухэкранных гибридных планшетов-ноутбуков.

На самой презентации 2 октября нас ожидает обновление линейки существующих ноутбуков Surface и, возможно, анонс 15-дюймовой версии Surface Laptop 3 с процессором AMD. Если слухи окажутся правдивыми, то новые ноутбуки Surface Laptop будут конкурировать с Surface Book, которые сейчас предлагаются в версиях с экранами 13,5 и 15 дюймов. Поэтому вряд ли стоит ожидать Surface Book 3, по крайней мере в следующем месяце. Предполагается, что Microsoft также представит новый Surface Pro 7 с поддержкой USB-C и ещё один Surface на процессоре Qualcomm.

Источник: The Verge (2)