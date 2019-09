Готовится нечто грандиозное. Microsoft интригует анонсом новых судьбоносных продуктов (складной Surface с двумя экранами и Windows Lite?)

Как известно, на 2 октября компания Microsoft назначила следующую крупную презентацию новых продуктов в Нью-Йорке. Предваряя это событие, редмондский гигант опубликовал еще один интригующий тизер. И, похоже, мероприятие обещает быть масштабнее, чем считалось изначально.

Новое изображение, сопровождающее приглашение, содержит стилизованный логотип Surface на черном фоне; один из четырех квадратов по очертаниям явно напоминает процессор. Также на нем указано точное время — мероприятие стартует в 10 утра по североамериканскому восточному времени (17:00 по Киеву). И, судя по всему, на мероприятии выступит и Панос Панай, вице-президент Microsoft, руководящий разработчиками устройств линейки Surface, и сам Сатья Наделла, гендиректор Microsoft. То есть, явно готовится нечто грандиозное, учитывая, что Наделла отсутствовал на прошлогодней презентации новых устройств Surface.

С большой вероятностью, нас ждут как новые устройства, так и обновление существующих моделей в рамках линейки Surface к новому рождественскому сезону. Последние слухи указывают на новый ноутбук Surface с процессором AMD, еще один Surface на ARM-процессоре Qualcomm и новый Surface Pro с разъемом USB-C. В этом загадочном рисунке из приглашения, напоминающем по форме микросхему, вполне может быть зашифрован намек на изменения по части процессора. Кроме того, в предыдущем приглашении дата 10/2 была выложена с оригинальным образом серебристыми палочками. Вероятно, по мере приближения презентации Microsoft будет подогревать интерес новыми тизерами.

В своем твиттере вице-президент Microsoft оставил очевидный намек на то, что кроме «железных» новинок Surface нас ожидают и другие важные программные анонсы. В этом день нам обещают показать то, что откроет новую главу в истории Surface и Microsoft.

This October 2nd we're showing the world what's next for Surface & Microsoft…and we're doing it live. Tune in at https://t.co/gL1bQ1Wmas at 10am EDT. #MicrosoftEvent #GetReady #Pumped pic.twitter.com/opDaJOsLGf

— Panos Panay (@panos_panay) September 12, 2019