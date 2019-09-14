Готовится нечто грандиозное. Microsoft интригует анонсом новых судьбоносных продуктов (складной Surface с двумя экранами и Windows Lite?)





Как известно, на 2 октября компания Microsoft назначила следующую крупную презентацию новых продуктов в Нью-Йорке. Предваряя это событие, редмондский гигант опубликовал еще один интригующий тизер. И, похоже, мероприятие обещает быть масштабнее, чем считалось изначально.

Новое изображение, сопровождающее приглашение, содержит стилизованный логотип Surface на черном фоне; один из четырех квадратов по очертаниям явно напоминает процессор. Также на нем указано точное время — мероприятие стартует в 10 утра по североамериканскому восточному времени (17:00 по Киеву). И, судя по всему, на мероприятии выступит и Панос Панай, вице-президент Microsoft, руководящий разработчиками устройств линейки Surface, и сам Сатья Наделла, гендиректор Microsoft. То есть, явно готовится нечто грандиозное, учитывая, что Наделла отсутствовал на прошлогодней презентации новых устройств Surface.

С большой вероятностью, нас ждут как новые устройства, так и обновление существующих моделей в рамках линейки Surface к новому рождественскому сезону. Последние слухи указывают на новый ноутбук Surface с процессором AMD, еще один Surface на ARM-процессоре Qualcomm и новый Surface Pro с разъемом USB-C. В этом загадочном рисунке из приглашения, напоминающем по форме микросхему, вполне может быть зашифрован намек на изменения по части процессора. Кроме того, в предыдущем приглашении дата 10/2 была выложена с оригинальным образом серебристыми палочками. Вероятно, по мере приближения презентации Microsoft будет подогревать интерес новыми тизерами.

В своем твиттере вице-президент Microsoft оставил очевидный намек на то, что кроме «железных» новинок Surface нас ожидают и другие важные программные анонсы. В этом день нам обещают показать то, что откроет новую главу в истории Surface и Microsoft.

This October 2nd we're showing the world what's next for Surface & Microsoft…and we're doing it live. Tune in at https://t.co/gL1bQ1Wmas at 10am EDT. #MicrosoftEvent #GetReady #Pumped pic.twitter.com/opDaJOsLGf — Panos Panay (@panos_panay) September 12, 2019

О проекте складного планшета с двумя экранами на платформе Intel Andromeda (второе название — Centaurus) мы уже писали не раз. Источники, знакомые с планами Microsoft, рассказали изданию The Verge, что разработка аппаратного обеспечения ведется по меньшей мере два года, а само фирменное складное устройство Microsoft Surface должно открыть новую категорию двухэкранных и гибридных планшетов-ноутбуков складной конструкции. В июне прототип Centaurus якобы демонстрировался для узкого круга лиц в рамках закрытой презентации.

Microsoft также тесно сотрудничает с компанией Intel и некоторыми ее OEM-партнерами над новой версией ОС Windows под кодовым названием «Windows Lite», предназначенной именно для двухэкранных устройств. Ранее говорилось, что Windows Lite должна стать следующим шагом в развитии Always Connected PC. Ее интерфейс будет схож с существующим интерфейсом Windows 10, но гораздо более упрощенный и современный, подобно оболочке Surface Hub и интерфейсу Windows Phone Continuum. Изначально ОС будет работать исключительно с приложениями PWA и UWP, но в конечном итоге Microsoft, наученная горьким опытом с Windows RT, планирует поддержку Win32. Также были слухи о то, что Windows Lite будет поддерживать приложения Android, хотя после того, как Microsoft встроила полноценное ядро Linux в обычную Windows 10, подобное уже не является чем-то совершенно удивительным.

Сам же складной планшет Microsoft Surface, как ожидается, в конечном итоге может оказаться очень похожим на оригинальный концепт двухдисплейного планшета-блокнота Microsoft Courier. Якобы Intel активно агитирует за разработку устройств новых форм-факторов, и ведущие производители экспериментируют как со складными устройствами с гибкими экранами, так и с двухэкранными моделями. Собственно, чтобы понять о чем речь, можно вспомнить об оригинальном мобильном устройстве Intel Twin River с недавней выставки Computex 2019, а также ноутбуке Lenovo с гибким экраном.

Еще один ожидаемый анонс из новой для Microsoft категории — портативная колонка. Буквально на днях мы видели патентные изображения, демонстрирующее дизайн, как у Google Home Mini. С большой вероятностью, Microsoft выпустит свой личный помощник под брендом Surface, он будет выделяться поддержкой Microsoft Teams и нацелен на корпоративный сегмент.

Остается добавить, что Microsoft будет вести прямую трансляцию презентации на официальном сайте.

Источник: The Verge