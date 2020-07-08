Microsoft запрещает продавать обновления игр для Xbox Series X в качестве платных DLC, но и бесплатными они не будут





К запуску игровой консоли следующего поколения Xbox Series X компания Microsoft подготовила специальную программу Smart Delivery. Она предусматривает возможность приобрести игру один раз и потом запускать подходящую версию, предназначенную для её игровых консолей различных поколений Xbox One или Xbox Series X. Таким образом, независимо от используемого оборудования, игрок будет получать ту версию, которая будет оптимально работать на его консоли. Эта программа призвана сделать переход на консоль следующего поколения наиболее безболезненным для потребителей.

Также стало известно, что Microsoft уведомила разработчиков о том, что обновления игр для консолей следующего поколения не могут продаваться в качестве платного DLC, независимо от участия в программе Smart Delivery. Вместе с тем, это не означает, что обновления игр для консолей следующего поколения будут бесплатными, так как у издателей будут и другие механизмы продажи. Например, они смогут выбрать вариант с взиманием платы за физическое обновление игры или же изначально продавать наборы для различных поколений, как это делает 2K с игрой NBA 2K21. Цель Microsoft заключается в том, чтобы предложить издателям различные варианты продажи игр, предназначенных для запуска на консолях различных поколений. Но при этом вариант с продажей обновления в виде платного дополнения исключён.

Выход игровой консоли следующего поколения Microsoft Xbox Series X запланирован на конец этого года. Очередную порцию сведения о новых играх для этой консоли Microsoft предоставит 23 июля в рамках соответствующего мероприятия.

Источник: wccftech