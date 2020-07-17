Microsoft запустит стриминговый сервис xCloud в сентябре, он будет бесплатным для подписчиков Xbox Game Pass Ultimate





Корпорация Microsoft намерена запустить свой стриминговый игровой сервис, ныне известный под названием Project xCloud, уже в сентябре этого года. Ожидается, что подписчики Xbox Game Pass Ultimate смогут пользоваться им бесплатно.

Сервис xCloud позволит пользователям консолей Xbox запускать игры на мобильных устройствах или же начинать игры на консоли, а затем продолжать игровой процесс на смартфоне или планшете. Подписка Xbox Game Pass Ultimate объединяет доступ Xbox Live и подписку Xbox Game Pass, а начиная с сентября, дополнительно будет включать и доступ к сервису xCloud. Все эти предложения в рамках единой подписки будут оцениваться в $14,99 в месяц. Первоначально подписка Xbox Game Pass Ultimate будет единственным способом доступа к потоковому сервису xCloud, но со временем ситуация может измениться.

Microsoft обещает, что при запуске стримингового сервиса более 100 игр Xbox Game Pass будут доступны для использования на смартфоне или планшете. Однако Microsoft пока не уточняет, какие страны будут поддерживаться при запуске. Компания строит свои центры обработки данных Azure в США и в некоторых частях Европы с блейд-серверами Xbox One S для потоковой передачи игр Xbox через xCloud. Microsoft обновит эти серверы до оборудования Xbox Series X в 2021 году.

Также не уточняется информация о всех поддерживаемых устройствах. Microsoft ведёт переговоры с Apple относительно правил App Store, которые не допускают возможности тестирования xCloud на iOS с такими же функциями, как и на Android. Microsoft приступила к тестированию xCloud на iOS-устройствах ранее в этом году, но этот тест ограничен всего лишь одной игрой Halo.

Более подробные сведения о грядущем запуске сервиса xCloud планируется предоставить в августе. Тем не менее, в Microsoft намекают, что в будущем не намерены ограничиваться лишь мобильными устройствами и намерены реализовать xCloud «практически на любом экране, который кто-то может использовать для трансляции игр». Обсуждения соответствующих идей продолжаются.

Дополнительно в Microsoft уточняют, что Project xCloud – это не окончательное название стримингового сервиса. Его коммерческое название будет иным. Компания также надеется, что xCloud станет средством, которое позволит пользователям быстро опробовать Xbox-игры. Можно будет авторизоваться в консоли Xbox и увидеть играющего друга, а затем быстро присоединиться к нему, не дожидаясь полного завершения загрузки. Или же пользователь в будущем сможет запускать игры, просто кликнув по ссылке из Facebook Gaming.

Источник: The Verge