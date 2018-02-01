МЗС запустило новий сервіс допомоги «ДРУГ» для українських мандрівників за кордоном

Міністерство закордонних справ України запустило сервіс допомоги під промовистою назвою «ДРУГ» для подорожуючих за кордон українців. Запуск інструменту, покликаного зробити туристичні чи ділові закордонні поїздки максимально комфортними та безтурботними, анонсували міністр закордонних справ України Павло Клімкін та Департамент консульської служби МЗС України.

Українці мають почуватися за кордоном комфортно.Для цього ми запустили ДРУГ–сервіс турботи про наших громадян.Моб додаток надасть стислу інформацію про країну подорожі,попередить про можливі стихійні лиха,при потребі надасть сприяння.Подорожуйте з ДРУГом:) https://t.co/9C8tOWAPHo pic.twitter.com/PnB52rIVyM — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) February 1, 2018

Зазначимо, що «ДРУГ» – це абревіатура системи, яка розшифровується як Добровільна реєстрація українських громадян. За словами розробників, «ДРУГ» є ефективним інструментом попередження, а за потреби ще й розшуку та надання допомоги громадянам України в разі надзвичайних подій за кордоном – природних катаклізмів, соціальних заворушень, військових конфліктів.

Як пояснюють у відомстві, головне призначення сервісу в тому, щоб надати в стислому вигляді важливу інформацію про відвідувану країну, попередити про можливі лиха, які сталися або можуть настати в країні, а також, в разі потреби, пришвидшити розшук і надати допомоги українцям за кордоном.

Сервіс «ДРУГ» доступний на будь-якому пристрої — у веб-версії на комп’ютері, смартфоні чи планшеті, а також в додатках для Android й iOS.

На основному сайті можна знайти перелік країн з розділенням по континентах із необхідними про кожну з них, а також карту посольств і консульств України в тій чи іншій країні.

Мобільний додаток системи покаже найближчі закордонні дипломатичні установи України при переході у розділ «Карта світу», а при їх виборі – усі необхідні координати. В той час як розділ «Країни» поінформує про особливості країни вашої подорожі, митні правила, культурні та релігійні особливості і безпекову обстановку у країні.

Наостанок, сайт доступний за ось цим посиланням, а мобільні додатки можна завантажити в офіційних магазинах додатків – версія для Android й для iOS.

Джерело: “ДРУГ”