Мінцифра: Понад 5 млн користувачів оновили Дію 2.0





Мінцифра повідомила про чергове досягнення — кількість завантажень поточної версії додатку Дія 2.0 сягнула 5 мільйонів.

Дія — український e-сервіс державних послуг, що розробляється Міністерством цифрової трансформації України. Офіційний запуск мобільного застосунку Дія версії 1.0, відбувся 6 лютого 2020 року, а станом на 7 травня його завантажили понад 3 мільйонів разів. У жовтні 2020 року Мінцифри оновила додаток Дія до версії 2.0, де з’явилися нові документи та послуги. За 10 днів оновлений застосунок Дія завантажили 1 мільйон користувачів. На початку лютого Мінцифра повідомляла, що Дію 2.0 оновили 3,7 млн українців, з яких — 1,5 млн користуються цифровими водійськими посвідченнями.

Тепер же Дія 2.0 подолала суттєвий рубіж в 5 мільйонів завантажень. Як завжди, це значення не рівноцінно кількості активних користувачів сервісу. У квітні минулого року Мінцифра запустила цифрові паспорти в мобільному застосунку Дія — востаннє в міністерстві повідомляли, що ними можуть користуватися близько 20 млн українців — понад 5,5 млн з них мають ID-картку і ще 18 млн є власниками закордонних біометричних паспортів.

Наразі в Дія 2.0 доступно дев’ять електронних документів:

ID-паспорт

Біометричний закордонний паспорт

Посвідчення водія

Техпаспорт

Студентський

Страховка на авто

РНОКПП (раніше — ІПН)

Довідка переселенця (ВПО)

Свідоцтво про народження дитини

17 травня відбудеться наступний Diia Summit з презентацією чергового великого обновлення додатку Дія та запуском нових послуг на сайті. Серед них — автоматична реєстрація ФОП на сайті Дія, електронний підпис Дія ID, прописка онлайн, сплата податків та подання декларацій для ФОП в декілька кліків та послуга «‎Статичний QR» для бізнесу. Можливо, Мінцифра також запустить нарешті електронні лікарняні, які обіцяли ще у 2020 році.