Минцифры хочет контролировать качество мобильной связи с помощью ряда показателей, включая минимальную скорость интернет-доступа

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Министерство цифровой трансформации Украины выступило с инициативой утверждения параметров качественной мобильной связи. Предполагается, что такие параметры качества должны быть чётко определены, а государство должно контролировать соблюдение таких параметров операторами. Такое требование закреплено в Плане мероприятий по повышению качества услуг подвижной (мобильной) связи на 2020-2022 годы, который сегодня приняло Правительство Украины.

В Минцифры отмечают, что пользователи иногда сталкиваются с теми или иными проблемами со связью, например:

Сигнал исчезает даже в больших городах

Телефон показывает наличие 4G, а по факту скорость интернета очень медленная

Покрытие есть только на незначительной территории населённого пункта. При этом оператор считает такой населённый пункт покрытым и отчитывается об этом.

В Минцифры считают, что принятие сегодняшнего документа даёт старт решению этих проблем. В настоящее время качество предоставления услуг операторами мобильной связи ничем не регламентируется. К тому же отсутствует единый подход к установлению требований предоставления качественной мобильной связи.

Теперь же будут внедрены предельные показатели качества связи, в частности, минимальная скорость интернета, качество голосового звонка, площадь покрытия населённого пункта. Таким образом, операторы не смогут опускать качество связи ниже этих предельных показателей.

Отмечается, что при внедрении предельных показателей за основу будет взят европейский подход к формированию требований качества мобильной связи. Разработкой займутся Минцифры, Администрация Госспецсвязи и НКРСИ. Принять предельные показатели качества связи и обновить соответствующие нормативные документы планируется до конца первого квартала 2021 года.

Источник: Минцифры