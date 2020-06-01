Минцифры запустило новый образовательный сериал про TikTok, Instagram и Facebook, а также чат-бота против кибербуллинга





Министерство цифровой трансформации Украины (Минцифры) начало новую рабочую неделю с анонса двух новых продуктов: 1) к международному дню защиты детей (отмечается ежегодно 1 июня) команда запустила «Кіберпса» — чат-бота против кибербуллинга; 2) на сайте образовательной платформы «Дія. Цифрова освіта» вышел новый сериал «TikTok/Instagram/Facebook: як залишатись в тренді в 2020», название которого говорит само за себя.

Чат-бот доступен в версиях для Telegram и Viber. С его помощью можно больше узнать о кибербуллинге как таковом и формах его проявления, удалить оскорбительные комментарии из социальных сетей и найти контакты служб помощи.

«Кибербуллингу — это не только оскорбительные сообщения и комментарии на страницах в социальных сетях. Это еще клевета и самозванство, публичное разглашение личной информации, выслеживание в реальной жизни с помощью соцсетей, фото- и видеофиксация насилия и прочее» — отмечают разработчики.

«TikTok/Instagram/Facebook: як залишатись в тренді в 2020» — это 16-й по счету сериал на платформе «Дія. Цифрова освіта» (полный список сериалов можно посмотреть на официальном сайте «Дія. Цифрова освіта») и второй за последнюю неделю — только на днях вышел курс «Кіберняні» о кибербезопасности. Новый курс состоит из 8 серий продолжительностью 4-12 минут, и рассказывает, как без профессиональных навыков создавать качественные фото и видео, почему ТикТок заставил танцевать весь мир, что такое таргетированная реклама, и как соцсети изменили правила бизнеса. Представляя этот курс, заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан отметила, что это первый образовательный сериал на платформе, в котором приняли участие 14 блогеров и экспертов.

Источник: Минцифры