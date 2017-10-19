Минэкономразвития: Метро на Троещину будет начинаться в аэропорту Жуляны, предварительная стоимость проекта составит $2 млрд

Четвертая ветка Киевского метрополитена в составе 13 станций будет иметь длину 18 км и пройдет от аэропорта «Киев» (Жуляны) до жилмассива Троещина. Общая стоимость проекта составит $2 млрд, 85% из которых в кредит предоставят китайские партнеры, заявил министр экономического развития и торговли Степан Кубив в интервью изданию ЦТС.

«Говорил сегодня о строительстве ветки киевского метро с Троещины до аэропорта «Киев» с китайскими инвесторами. Предварительная стоимость проекта 2 млрд долларов, 85% из них будет обеспечивать китайская сторона (кредит 20 лет под 2% годовых). 15% проекта будут финансировать за счет КГГА… В итоге из аэропорта «Киев» можно будет добраться метрополитеном почти в любую точку города», — обнадежил чиновник.

Он также отметил, что заверил правление международной группы «Pacific Construction» в том, что КМУ и КГГА обязуются запустить проект и довести его до конца. В ближайшее время, по словам Кубива, заработает рабочая группа из представителей компании, МЭРТ, Киевского метрополитена, которые составят текст окончательного соглашения. После его подписания столица сможет начать строительство.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что на четвертой ветки киевского метро будет наземных 14 станций, из которых три (подземные) будут пересадочными. На первом этапе собираются построить часть ветки с Троещины до станции метро «Вокзальная», при этом на этом отрезке новая ветка будет иметь три пересадочных узла — на станциях «Тараса Шевченко», «Лукьяновской» и собственно «Вокзальной». Второй отрезок новой линии должен связать станцию метро «Вокзальная» (и, соответственно, Центральный железнодорожный вокзал) и аэропорт «Жуляны». Каждый из этапов может занять порядка 3-4 лет.

Предварительно стоимость проекта по возведению метро на Троещину оценивали в 31,55 млрд грн, что составляет порядка $1,2 млрд. Представители КГГА обещали, что если в процессе реализации проекта не возникнет непредвиденных задержек, то строительство метро на Троещину могут начать уже в 2018 году. Для реализации данного проекта также необходимо достроить Подольско-Воскресенский мост, о чем уже рассказывал мэр Киева Виталий Кличко, недавно пообещавший завершить строительство в ближайшие два года.

Источник: ЦТС