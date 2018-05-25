Министерство юстиции США начало расследование возможных манипуляций с курсом Bitcoin и других криптовалют

Bitcoin всегда был и остаётся спорной криптовалютой, особенно когда речь заходит о его реальной стоимости. Этот вопрос, по всей видимости, сильно беспокоит американское правительство, поскольку Министерство юстиции США занялось уголовным расследованием по подозрению в манипуляции ценами на биткоин и другие популярные криптовалюты.

Как сообщает издание Bloomberg со ссылкой сразу на несколько источников, следователи изучают незаконные практики, такие как спуфинг – наполнение рынка фейковыми заявками, чтобы подтолкнуть трейдеров к покупке или продаже криптовалюты и так называемый Wash Trading – фиктивные сделки между двумя аккаунтами, принадлежащими одному человеку, по сути торговля с самим собой для создания видимости активных торгов.

Такие приёмы существуют и на традиционных финансовых рынках, борьба с ними ведётся уже много лет. Отсутствие серьёзного регулирования и мониторинга криптовалюты дают возможность мошенникам свободно использовать их с цифровыми валютами. Министерство юстиции работает совместно с Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC), которая контролирует и регулирует производные криптовалют – деривативы. Однако проблема заключается в том, что CFTC не может регулировать фактическую торговлю монетами. Но всё может измениться, если в ходе расследования будет доказано мошенничество.

Новое расследование минюста – не первая попытка американского правительства обуздать теневые практики биткоина. Комиссия по ценным бумагам и биржам США уже в течение нескольких месяцев борется с мошенническими ICO. Дошло до того, что представители комиссии запустили фейковое ICO, чтобы продемонстрировать инвесторам, как легко можно попасться на уловки мошенников.

Именно такие незаконные практики на рынке криптовалют вынудили Китай запретить криптобиржи, а вмешательство правительств некоторых стран в их регулирование способствует падению цифровой валюты.

Источник: Bloomberg