Минкульт и блокчейн-компания Everstake запустили Save Ukrainian Culture — инициативу по спасению объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО

Министерство культуры и информационной политики Украины в сотрудничестве с блокчейн-компанией Everstake запустили благотворительную инициативу Save Ukrainian Culture / Сохраните украинскую культуру. Ее цель – сбор средств на сохранение культурного наследия Украины в условиях непрерывного захватнического вторжения россии.

В рамках проекта создан специальный сайт, который, главным образом, нацелен на англоязычную аудиторию и имеет соответствующую версию. На сайте собрана справочная информация об уникальной украинской культуре, которая является неотъемлемой частью мирового культурного наследия. В Украине есть 7 объектов в Перечне Всемирного наследия ЮНЕСКО, а еще 17 объектов входят в Предыдущий список Всемирного культурного наследия. Кроме них, в Украине существуют еще тысячи культурных учреждений и памятников, которые имеют значительную историческую ценность. Все они находятся под угрозой уничтожения и/или мародерства со стороны русских оккупантов.

Минкульт уже зафиксировал более 200 объектов разрушений культурного наследия, и эти цифры не являются конечными, ведь российские оккупанты продолжают свои военные преступления против украинского наследия, пытаясь стереть украинскую историю и идентичность.

Save Ukrainian Culture принимает пожертвования классическим способом в фиатных валютах, например, евро, доллар США или гривну, посланные с кредитных карт, банковским переводом или через Apple Pay и Google Pay, а также в криптовалютах — BTC, ETH и USDT (как ERC -20, так и TRC-20).

Средства пойдут на помощь находящимся под угрозой культурным объектам, а также на восстановление разрушенных или уничтоженных.

Ранее Минцифра в сотрудничестве с блокчейн компанией Everstake и криптобиржей FTX запустила официальный сайт для криптодонатов Aid For Ukraine. С начала войны мировое криптосообщество перечислило Украине криптовалюту на сумму более 100 миллионов долларов для различных государственных и частных инициатив.