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Минюст Украины начинает тестирование услуги регистрации ТОВ для физических лиц

Минюст Украины начинает тестирование услуги регистрации ТОВ для физических лиц

Уже больше года украинским предпринимателям доступна услуга автоматической регистрации ФОП и следующим шагом станет автоматизация регистрации ТОВ для физических лиц. Воспользоваться услугой смогут граждане Украины от 18 лет, имеющие налоговый номер и УНЗР.

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Читатели MC.today, Highload, ITC.ua собрали 100 тыс. грн для 113-й бригады. Нужно еще 200 тыс. грн (обновлено: осталось собрать 156 тыс. грн)

«Мы верим в Украину как страну предпринимателей и делаем все, чтобы максимально упростить коммуникацию бизнеса с государством. Все государственные услуги должны быть простыми, быстрыми и человечными. Именно поэтому вместе с ГП «Национальные информационные системы» и Министерством цифровой трансформации разработана процедура регистрации общества с ограниченной ответственностью в автоматическом режиме без участия госрегистратора. То есть человек авторизуется и подает заявку об открытии ТОВ через портал «Дія». После этого заявка в автоматическом режиме передается для проведения госрегистрации ТОВ. То есть вся проверка данных будет проходить в реестрах без участия людей», – отметил заместитель Министра юстиции Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Сергей Орлов.

Уже начато бета-тестирование данной услуги, принять участие в программе можно по следующей ссылке https://t.me/betatestTOV.

Механизм автоматизированной регистрации ТОВ направлен на уменьшение административной нагрузки, что в свою очередь предоставит ряд положительных преимуществ, а именно:

  • уменьшится время на получение такой услуги, поскольку не потребуется лишний раз обращаться в государственные органы;
  • будет устранен субъективный фактор во время государственной регистрации и, как следствие, уменьшится количество необоснованных отказов в государственной регистрации;
  • сократится продолжительность регистрационной процедуры;
  • будут устранены коррупционные составляющие, которые могут возникать при обращении в государственные органы для предоставления такой услуги в обычном режиме;
  • уменьшатся очереди и количество лиц, физически посещающих субъектов предоставления админуслуг.

«Автоматизация процедуры открытия ООО – это еще один шаг, чтобы Украина стала страной предпринимателей. Помогая развиваться бизнесу, мы развиваем Украину», – отметил заместитель министра юстиции.

Источник: Минюст


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