Миссия ESA Hera изучит, можно ли предотвратить столкновение астероида с Землей, изменив его орбиту





Чиновники, отвечающие за работу Европейского космического агентства (ESA), одобрили миссию Hera. Она предназначена для проверки того, что было продемонстрировано в фильме «Армагеддон» — можно ли спасти человечество, отклонив траекторию движения опасного астероида?

Проверка данной гипотезы космические агентства ESA и NASA отправят пару космических аппаратов в двойную астероидную систему Didymos, где вокруг более крупного астероида вращается сравнительно небольшой астероид – как спутник. Первоначально NASA отправит свой космический аппарат DART к меньшему астероиду Didymoon. По задумке, DART ударится об астероид на скорости около 21436 км/ч. Столкновение будет фиксировать итальянский спутник LICIACube. Позже к месту космического инцидента прибудет зонд Hera. Его цель – выявить кратер, образовавшийся после столкновения, и измерить массу астероида. Общая стоимость этой миссии составляет $320 млн.

Hera будет нести на борту два небольших спутника формата CubeSat. Сначала они приблизятся на минимальное расстояние к поверхности астероида, а потом должны приземлиться на него. Они будут функционировать практически как дроны, собирая важную информацию об ударном кратере и предоставляя учёным различные данные, которая позволит определить массу астероида и его состав. Цель состоит в том, чтобы «трансформировать отклонение астероида в хорошо понятную технику защиты планеты».

Поскольку Didymoon вращается вокруг своего более крупного собрата, ученые смогут измерить влияние столкновения DART на его траекторию, даже если оно будет очень малым.

Источник: Engadget