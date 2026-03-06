banner
МКС не сведут с орбиты в 2030 году: в США предлагают обновленный план

Катерина Левицкая

В США опубликовали обновленный документ финансирования NASA, который среди прочего продлевает «срок жизни» Международной космической станции (МКС) на орбите, сообщает Arstechnica.


Планировалось, что МКС выведут из эксплуатации до 2030-го, однако планы сдвинули еще на два года. Следует отметить, что новая дата еще должна быть одобрена международными партнерами, в том числе и российскими. Несмотря на вторжение агрессора в Украину, иностранные космические агентства были вынуждены оставить некоторые совместные космические проекты активными при отсутствии альтернатив.

Чем заменят МКС?

Вместе с тем предусмотрены новые требования к NASA, которые помогут коммерческим компаниям активизироваться в разработке альтернатив, а именно:

  • В течение 60 дней публично обнародовать требования к коммерческим космическим станциям на низкой околоземной орбите;
  • В течение 90 дней опубликовать окончательный «запрос на предложения» для получения ответов от отрасли;
  • В течение 180 дней заключить контракты с «двумя или более» коммерческими поставщиками для таких станций.

В настоящее время несколько частных компаний, включая Axiom Space, Blue Origin, Vast и Voyager, завершают разработку собственных проектов космических станций. Все они ранее выразили желание получить от NASA четкую информацию о периоде действия станций, типах научного оборудования и тому подобное.


Иллюстрация жилого модуля, прикрепленного к космической станции. Фото: Axiom Space

В этих неопределенных условиях отдельным компаниям удалось привлечь новый капитал. В прошлом месяце Axiom Space объявила о привлечении финансирования в размере $350 млн, а на этой неделе Vast объявила о собственном финансировании в размере $500 млн для ускорения развития космических станций Haven.

Сроки не окончательные

Номинально NASA планировала, что к 2030 году одна или несколько из этих компаний будут управлять коммерческой космической станцией на низкой околоземной орбите. Эта дата, которую космическое агентство рассматривало для вывода из эксплуатации МКС, отдельные элементы которой уже работают почти три десятилетия. Впрочем, чиновники сомневаются, что любая из вышеупомянутых компаний будет готова к запуску к тому времени.

В парламенте также объяснили, что администратор NASA не должен одобрять сведение МКС с орбиты, пока новая коммерческая орбитальная станция не достигнет начальной эксплуатационной готовности. Это значит, что сроки могут подвинуть еще дальше.

Как МКС выведут с орбиты?

Партнеры МКС начали строить орбитальную лабораторию в 1998 году и с ноября 2000 года в ней постоянно работают экипажи астронавтов, которые проводят передовые научные исследования и изучают условия микрогравитации. За это время 266 человек из 20 разных стран посетили МКС и провели более 3300 экспериментов.

В 2023 году США, Япония, Канада и страны-участницы ESA (Европейского космического агентства) подтвердили, что будут поддерживать работу станции до 2030 года, а россия заявила, что планирует это делать по крайней мере до 2028-го и сейчас так же рассматривает коммерческий вариант.

В июне 2024 года NASA выбрало компанию SpaceX для разработки космического корабля, который поможет Международной космической станции сойти с орбиты. После этого оба объекта должны распасться во время вхождения в атмосферу. Одна из задач, которая стоит перед SpaceX, заключается в том, чтобы гарантировать, что станция войдет в атмосферу без угроз населенным районам. Контракт оценивается в $843 млн.

