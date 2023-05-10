SpaceX и Vast планируют вывести первую коммерческую космическую станцию на орбиту уже в 2025 году

Vast, стартап, специализирующийся на проектировании космических станций с искусственной гравитацией на борту, заявил о намерениях вывести на орбиту первую коммерческую станцию в августе 2025 года, тогда как партнером по запуску выступит SpaceX.

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Станция Haven-1 будет вращаться, создавая искусственную гравитацию, и сначала будет работать в одиночестве, а позже станет одним из модулей будущей 100-метровой станции Vast.

Размеры Haven-1 достаточно компактны для того, чтобы ее можно было запустить ракетой SpaceX Falcon 9. Модуль имеет стыковочный люк, разработанный под корабль Crew Dragon, а самого помещения, по словам Vast, будет достаточно для одновременного пребывания и работы 4 членов экипажа. Станция также обеспечивает питание, круглосуточное подключение через бортовой Wi-Fi и «‎расходные материалы» на протяжении всего пребывания.

Миссия Vast-1, которая доставит первых людей на станцию, фактически готова к бронированию – приобрести места могут как космические агентства, так и частные лица, которые «планируют заниматься научной или благотворительной деятельностью». Вторая миссия также запланирована – на 2026 год.

Если Haven-1 удастся запустить к 2025 году, то Vast опередит все другие компании с собственными проектами частных космических станций – включая Starlab от Nanoracks, Lockheed Martin и Voyager Space (запуск запланированный на 2027 год) и Axiom (запуск первой секции платформы пока нацелен на «конец 2025 года»).

США, Япония, Канада и страны-участницы ESA (Европейского космического агентства) ранее подтвердили, что будут поддерживать работу Международной космической станции до 2030 года, а россия в прошлом месяце заявила, что планирует это делать по крайней мере до 2028-го. Вместе с тем, NASA продвигается вперед в финансировании коммерческих станций, которые впоследствии могут заменить МКС. В конце 2021 года агентство заключило контракты на общую сумму $415,6 млн с тремя компаниями – Northrop Grumman, NanoRacks и Blue Origin.