«Буксир» для МКС от Маска: SpaceX создаст космический корабль, который «утилизирует» станцию ​​в 2030 году

Космическое агентство NASA выбрало компанию SpaceX для разработки космического корабля, который поможет Международной космической станции сойти с орбиты в 2030 году. Контракт оценивается в $843 млн.

МКС приближается к концу своего срока эксплуатации. Поэтому в конце концов ее придется безопасно утилизировать в конце десятилетия. Сделать это предлагается с помощью космического корабля, который в NASA называют U.S. Deorbit Vehicle.

На данный момент об этом аппарате известно мало. Однако NASA уточнило, что этот космический корабль будет отличаться от капсулы SpaceX Dragon, которая доставляет груз и экипаж на станцию, и других аппаратов, которые выполняют услуги для агентства. В отличие от этих аппаратов, которые строит и эксплуатирует SpaceX, NASA возьмет на себя право собственности на U.S. Deorbit Vehicle после разработки и будет эксплуатировать его в течение своей миссии.

После схода с орбиты, и МКС, и U.S. Deorbit Vehicle должны распасться при вхождении в атмосферу. Одна из больших задач, которая стоит перед SpaceX, заключается в том, чтобы гарантировать, что станция будет входить в атмосферу таким образом, чтобы не угрожать населенным районам.

Контракт на запуск U.S. Deorbit Vehicle будет объявлен отдельно.

NASA вместе с партнерами оценивали использование российского космического корабля «Прогресс» для выполнения миссии схода с орбиты. Однако исследования показали, что для маневра схода с орбиты нужен новый космический корабль. Ответственность за безопасную ликвидацию станции разделяют пять космических агентств, работающих на МКС: NASA, Канадское космическое агентство, Европейское космическое агентство, Японское агентство аэрокосмических исследований и Государственная космическая корпорация «Роскосмос». Пока неизвестно, распределяется ли сумма контракта между всеми участниками.

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Источник: TechCrunch