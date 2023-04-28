США, Япония, Канада и страны-участницы ESA (Европейского космического агентства) подтвердили, что будут поддерживать работу станции до 2030 года, а россия заявила, что планирует это делать по крайней мере до 2028-го.

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Будущее последней на МКС все еще оставалось неопределенным, поскольку роскосмос обсуждал планы по разработке собственной национальной космической станции во второй половине 2020-х годов. Вскоре после полномасштабного вторжения в Украину новый глава корпорации юрий борисов заявлял, что россия выйдет из партнерства «после 2024 года», а затем изменил свое высказывание на «где-то после 2024 года».

«После 2024 может означать 2025, 2028 или 2030 год. Решение о прекращении программы будет приниматься на основе технического состояния станции и оценки результатов», – сказал еще один представитель страны-агрессорки сергей крикалев, исполнительный директор программ полета человека в космос роскосмоса, на брифинге NASA в августе.

Администратор NASA Билл Нельсон не упомянул заявление россии во время выступления перед Научным комитетом Палаты представителей 27 апреля о бюджетном запросе агентства на 2024 финансовый год, но подчеркнул (как он неоднократно заявлял после вторжения россии в Украину в феврале 2022 года, напоминает Space.news), что «хорошие рабочие отношения с Роскосмосом продолжаются».

«Мы построили его вместе, и мы должны вместе его эксплуатировать. Сегодня это происходит без проблем», — сказал он об американо-российском партнерстве по станции.

Совсем недавно на МКС фиксировали технические проблемы именно со стороны российских партнеров – вспомним утечку хладагента на космических кораблях «Союз» и «Прогресс», когда они были пристыкованы к станции.

Нельсон сказал, что NASA, работая с роскосмосом, «исключило», что это было вызвано столкновением с микрометеоритом (так в РФ сначала объясняли декабрьскую утечку).

Сотрудничество, по его словам, требует расширения давнего отказа от санкций, введенных Законом о нераспространении оружия массового уничтожения или крылатых или баллистических ракетных систем в Иране, Северной Корее и Сирии (INKSNA), чтобы NASA могло предоставить финансирование россии. Из-за этого якобы были проблемы с оплатой мест в «союзе», приобретенными NASA в роскосмосе.