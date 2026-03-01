NASA меняет программу Artemis: возвращение астронавтов на Луну снова под вопросом

NASA делает масштабный пересмотр своей космической программы Artemis, заявив, что план агентства вернуть астронавтов на Луну к 2028 году не будет достигнут без дополнительного полета в 2027 году.





Новый план, изложенный администратором NASA Джаредом Айзекманом на пресс-конференции в пятницу (27 февраля), включает ежегодные пилотируемые запуски и отмену верхней ступени Exploration Upper Stage, разработанной Boeing. Объявление произошло после того, как программа Artemis пережила ряд неудач, в том числе утечка гелия в ступени ракеты Space Launch System (SLS), что заставило инженеров отказаться от запуска Artemis II в марте и вернуть ракету на доработку в Kennedy Space Center. Эта проблема, вместе с рядом утечек водорода в этой ракете и ее предшественнике, а также другими вопросами о готовности основных технологий миссий, способствовала изменению плана NASA. По словам Айзекмана, пересмотр перестроит штат NASA и восстановит основные возможности перед тем, как будет осуществлена высадка на Луну.

«Сейчас наша программа фактически построена так, что мы идем от Apollo 8 непосредственно к Луне. Это не путь к успеху», — сказал Айзекман на пресс-конференции.

Что именно меняется? NASA объявило ряд серьезных изменений в график программы Artemis, в частности добавление нового шага между запланированной миссией Artemis II — которая отправит астронавтов вокруг Луны и обратно — и будущей миссией с высадкой астронавтов на поверхность спутника Земли. Изначально NASA планировало высадить команду астронавтов на Луне в рамках следующего этапа программы Artemis, названного Artemis III. Пилотируемая высадка была первоначально запланирована на 2026 год, но из-за многочисленных задержек теперь отсрочена как минимум до 2028 года.

Впрочем, NASA все еще надеется высадить людей на Луну в начале 2028 года, заявили официальные лица, но эта миссия теперь будет называться Artemis IV. За ней может следовать другая пилотируемая миссия с высадкой, названной Artemis V, также в 2028 году. Live Science Тем временем обновленная миссия Artemis III поможет испытать способность капсулы Orion стыковаться с лунным посадочным аппаратом на орбите. Планируется, что она состоится не раньше середины 2027 года и будет включать пилотируемый полет по низкой околоземной орбите, после чего Orion пристыкуется к посадочной системе, созданной одним из частных партнеров NASA — SpaceX или Blue Origin.





Добавление этого этапа в кампанию Artemis делает ее более похожей на последовательность миссий в программе Apollo — где, например, миссия Apollo 9 проверила стыковка между командным модулем и лунным модулем на низкой околоземной орбите до того, как миссия Apollo 11 высадила людей на Луну. Почему NASA делает это? Этот дополнительный шаг значительно уменьшит риски, по мнению экспертов, связанные с высадкой на Луну, позволяя NASA проверить обработку посадочного аппарата, процесс стыковки двух космических аппаратов, связь, работу скафандров и другое.

«Мы будем стремиться осуществлять наши запуски с интервалом в пределах года, потенциально — до примерно десяти месяцев», — добавил Айзекман.

Несмотря на дополнительные этапы, NASA надеется сохранить активный график запусков, который еще позволит американским астронавтам вернуться на Луну раньше, чем это сделают другие космические державы (особенно Китай). Обновленная стратегия дает NASA больше времени на проверку критических технологий и снижение рисковн но в то же время отодвигает амбициозную цель возвращения людей на Луну. Если план сработает, программа Artemis получит более устойчивый график и реальные шансы на успех, хотя конкуренция в космосе только усиливается.

Источник: Live Science