Новости Софт 27.01.2026 comment views icon

Больше Liquid Glass: Google добавит в Android 17 дизайн "жидкого стекла" из iOS 26

author avatar

Катерина Левицкая

Редактор новостей

Більше Liquid Glass: Google додасть в Android 17 дизайн "рідкого скла" з iOS 26

С момента запуска iOS 26 новый дизайн Liquid Glass неоднократно был раскритикованный владельцами iPhone, но это не помешало Google перенять его для Android 17.


Сайт 9to5Google со ссылкой на внутреннюю бету Google Android 17 утверждает, что будущая ОС получит эффект «размытия» — фактически все однотонные фоны в системе заменят прозрачными, чтобы открыть вид на элементы позади них.

Вероятно, таким образом Google хочет улучшить читабельность и упростить навигацию в операционной системе. Пользователи среди прочего смогут увидеть, какая программа работает в фоновом режиме, даже когда открыты быстрые настройки. Ожидается, что дизайн распространится на «многочисленные» элементы Android 17: от регулятора громкости до заряда батареи. Однако они все равно будут тонированы выбранным пользователем акцентным цветом.

Согласно отчету, новая ОС в первую очередь будет сосредоточена на внешнем виде, с незначительными изменениями в функционале. По слухам, Google также позаимствует у Apple iPhone разделение панелей уведомлений и быстрых настроек в зависимости от того, проводит ли пользователь пальцем вниз от верхнего левого или правого края экрана. Ожидается, что Android 17 также получит значительные улучшения для игр, в частности переназначение игровых контроллеров и, возможно, виртуальный геймпад.


Выпуск Android 17 запланирован на июнь 2026 года. Ранее «полупрозрачные» дизайны Apple переняли YouTube и Telegram.

Android тепер може зберігати «сліди» зламу смартфона

