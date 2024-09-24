Мод God of War Ragnarok для ПК отменяет обязательную привязку игры к PSN

Если что-то не устраивает пользователей ПК, они меняют это. Привязка God of War: Ragnarok к PSN не нравится никому.

Буквально через несколько дней после релиза God of War: Ragnarok появился мод, который отменяет требование иметь учетную запись PlayStation Network. Он чрезвычайно прост для пользователей. Для игрового процесса PSN или вообще сеть не нужны, ведь это однопользовательская игра.

Мод полностью лишает игру требований к PlayStation PC SDK. Все, что нужно сделать, это скачать мод и скопировать файлы version.dll и PsPcSdk.dll в папку игры. Все, можно запускать.

Интересно то, что из-за требования к учетной записи PSN Sony заблокировала игру во многих странах. Более того, игру уже взломали, и пользователи, которые не желали регистрироваться в PSN, часто ставили «пиратку». Таким образом, навязывание PSN на ПК теряет всякий смысл.

При запуске на ПК God of War: Ragnarok содержала много технических неисправностей, некоторые уже исправлены патчем. По отзывам пользователей, игра уже в приемлемом состоянии.

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Источник: DSOG