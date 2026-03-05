banner
Sony отменяет будущие релизы однопользовательских игр для ПК, — Bloomberg

Шадрін Андрій

Редакор та автор новин

Sony скасовує майбутні релізи однокористувацьких ігор для ПК, — Bloomberg

Sony больше не планирует переносить текущие и будущие однопользовательские игры на персональные компьютеры, сообщает Bloomberg. Конкретно речь идет о прошлогодней Ghost of Yotei и еще не выпущенной Saros — продолжение Returnal — как игры, планы по выходу на ПК которых были отменены.


В то же время некоторые многопользовательские и сторонние тайтлы все же будут выходить на ПК. Джейсон Шрайер из Bloomberg ссылается на «людей, знакомых с планами компании», которые утверждают, что внутри компании есть беспокойство, что выпуск игр на ПК может повредить продажам консоли PlayStation 5, а также ее еще не анонсированного преемника. Также существуют опасения, что игры PlayStation могут оказаться на конкурирующем оборудовании Хbox, если Microsoft оправдает предположение о том, что следующая Xbox сможет запускать ПК-игры.

«По данным источников в компании, Sony пересматривает подход к ПК-релизам, поскольку опасается, что размывание эксклюзивности может повлиять на продажи консолей и будущих платформ», — говорят в Bloomberg.

Есть несколько оговорок относительно этой смены стратегии, которые важно отметить. Во-первых, многопользовательские тайтлы и в дальнейшем будут выходить кроссплатформенно, в частности Marathon — перезапуск старой франшизы шутеров от первого лица от Bungie (студии, создавшей Halo и ныне принадлежащей Sony), релиз которого запланирован на сегодня одновременно для PlayStation 5 и ПК (через Steam). Кроме того, некоторые игры, которые фактически являются первопартийными тайтлами для PlayStation 5, но разрабатываются студиями, не принадлежащими Sony, — такие как Death Stranding 2: On the Beach и только что анонсированная Kena: Scars of Kosmora — все же выйдут на ПК.


Хит PlayStation прошлого года — Ghost of Yotei — не выйдет на ПК / Photo: Sony Interactive Entertainment & Bloomberg

Наконец, источники Bloomberg предостерегают, что стратегия Sony в отношении однопользовательских релизов может снова измениться в будущем. Исторически Sony не выпускала свои первые игры на ПК. Это начало меняться в 2020 году, и компания выпустила на ПК такие тайтлы, как Horizon Zero Dawn, Helldivers 2 и Ghost of Tsushima, среди прочих.

«Внутренние дискуссии в Sony свидетельствуют, что компания пытается найти баланс между расширением аудитории и сохранением ценности собственной экосистемы PlayStation», — пишет Bloomberg.

Впрочем, эксперименты Sony с релизами на ПК не обошлись без путаницы и споров. Компания действовала непоследовательно в отношении того, какие именно тайтлы выходили на этой платформе, а также в отношении сроков этих релизов. Однопользовательские игры появлялись в Steam спустя месяцы или даже годы после консольных релизов — уже после того, как ажиотаж в геймерском сообществе вокруг них угасал. Кроме того, некоторые тайтлы требовали от игроков входа в учетную запись PlayStation для доступа к ключевым функциям, что понравилось не всем, а постоянные изменения этой политики многим игрокам казались хаотичными.


Sony была менее определенной в своей ПК-стратегии по сравнению с двумя другими крупными производителями консолей. Nintendo вообще не выпускает свои игры на ПК, тогда как Microsoft выпускает все свои первоклассные тайтлы Xbox на ПК. Bloomberg также отмечает, что некоторые недавние релизы продались на ПК хуже, чем ожидалось, что свидетельствует о том, что подход Sony «проверить воду» показал, что эта вода скорее прохладная.

Молодята заради жарту запросили Sony на весілля: у відповідь отримали «пак» безплатних ігор PS5

Источник: ArsTechnica

