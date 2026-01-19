Мегаконсоль: модlерка собрала PS5, Xbox Series X и Switch 2 в одном устройстве

Франкенштейн в мире консолей: моддерка собрала одну мегаконсоль, которая способна запустить игры со всех платформ. В этом устройстве одновременно работают PS5, Xbox Series X и Switch 2.

Блогерша 小宁子 XNZ назвала свое творение Ningtendo PXBOX 5. Идея «родилась» просто: девушке надоело переключаться между тремя консолями ради эксклюзивов. Ей хотелось одного устройства, где достаточно нажать кнопку и можно играть в Bloodborne, Zelda или другие игры. Моддерка взяла за основу дизайн Apple Mac Pro с его треугольной формой корпуса, которая идеально подошла для размещения трех плат внутри.

Все консоли пришлось полностью разобрать, а их корпуса, стандартные кулеры и блоки питания отложили в сторону. Ютуберка оставила материнские платы, а систему охлаждения пришлось сделать с нуля, чтобы она была общей для всех трех устройств. План был таков: три платы крепятся по сторонам треугольника, а снизу их одновременно охлаждает один большой вентилятор. По принципу это похоже на то, как охлаждается Xbox Series X, когда воздух идет снизу вверх. Но сделать такой радиатор оказалось слишком дорого.

Из-за такого нюанса XNZ пошла другим путем. Чтобы сделать радиатор она узнала о старой технологии литья. Энтузиастка сперва она напечатала на 3D-принтере треугольный радиатор, покрыла его термостойким слоем, затем выжгла середину и получила форму для заливки металла.

И уже внутрь она залила расплавленный металл. У нее так и получился большой треугольный радиатор сложной формы, который другим способом изготовить почти невозможно.

Оставалось лишь закрепить материнские платы PS5 и Xbox Series X на новом кулере — это оказалось значительно проще, чем предыдущие этапы. В видео показаны все эксперименты с литьем, включая неудачную попытку. Затем деталь доработали вручную: поверхность получилась неидеальной, но это не критично, ведь тепло отводят медные пластины между радиатором и процессорами. В PS5 заменили жидкий металл на термопасту, и даже под нагрузкой температура оставалась около 60°C. И это отличный результат для такого проекта.

Третью сторону радиатора отвели для Switch 2. Консоль не нуждается в дополнительных медных вставках, но возникла другая задача: что делать с док-станцией? Ее разобрали, извлекли плату и установили в новый корпус, напечатанный на 3D-принтере. В результате получился компактный вариант с USB-C и механизмом для фиксации.

Питание тоже продумали отдельно. В режиме простоя PS5 и Xbox потребляют менее 5 Вт, а вместе под нагрузкой до 225 Вт. Поэтому XNZ поставила один блок питания на 250 Вт, которого хватает, если не запускать две игры одновременно. Его разместили в отдельном отсеке с вентиляцией, а сверху добавили 120-мм вентилятор Phanteks T30, который прогоняет воздух через всю систему.

Вся система собрана в треугольный корпус со светодиодной подсветкой. Внутри установлена плата Arduino, которая отвечает за переключение питания и управление. Сверху добавлена большая кнопка, которая переключает систему между PS5, Xbox Series X и Switch 2. Процесс занимает всего около трех секунд. Но есть нюанс: перед этим нужно закрыть игру, иначе блок питания просто выключится от перегрузки. Второе ограничение — это отсутствие дисководов. Все игры запускаются только в цифровом формате.

Если представить сказочный мир, где разработчики консолей захотят объединить свои устройства в один, этот «Франкенштейн» мог бы стать серийным продуктом. Блогерша создала аккуратный корпус, продуманное охлаждение, нормальную логику питания и рабочую схема переключения. Этот странный эксперимент на самом деле является полноценным техническим проектом, который реально работает.

Источник: Toms Hardware