Новости Устройства 19.01.2026 comment views icon

Мегаконсоль: модlерка собрала PS5, Xbox Series X и Switch 2 в одном устройстве

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Мегаконсоль: модерка зібрала PS5, Xbox Series X та Switch 2 в одному пристрої

Франкенштейн в мире консолей: моддерка собрала одну мегаконсоль, которая способна запустить игры со всех платформ. В этом устройстве одновременно работают PS5, Xbox Series X и Switch 2.

Блогерша 小宁子 XNZ назвала свое творение Ningtendo PXBOX 5. Идея «родилась» просто: девушке надоело переключаться между тремя консолями ради эксклюзивов. Ей хотелось одного устройства, где достаточно нажать кнопку и можно играть в Bloodborne, Zelda или другие игры. Моддерка взяла за основу дизайн Apple Mac Pro с его треугольной формой корпуса, которая идеально подошла для размещения трех плат внутри.

Все консоли пришлось полностью разобрать, а их корпуса, стандартные кулеры и блоки питания отложили в сторону. Ютуберка оставила материнские платы, а систему охлаждения пришлось сделать с нуля, чтобы она была общей для всех трех устройств. План был таков: три платы крепятся по сторонам треугольника, а снизу их одновременно охлаждает один большой вентилятор. По принципу это похоже на то, как охлаждается Xbox Series X, когда воздух идет снизу вверх. Но сделать такой радиатор оказалось слишком дорого.

Из-за такого нюанса XNZ пошла другим путем. Чтобы сделать радиатор она узнала о старой технологии литья. Энтузиастка сперва она напечатала на 3D-принтере треугольный радиатор, покрыла его термостойким слоем, затем выжгла середину и получила форму для заливки металла.

Мегаконсоль: модерка зібрала PS5, Xbox Series X та Switch 2 в одному пристрої
Напечатанный на 3D-принтере треугольный радиатор

И уже внутрь она залила расплавленный металл. У нее так и получился большой треугольный радиатор сложной формы, который другим способом изготовить почти невозможно.

Мегаконсоль: модерка зібрала PS5, Xbox Series X та Switch 2 в одному пристрої
Форму для заливки металла

Оставалось лишь закрепить материнские платы PS5 и Xbox Series X на новом кулере — это оказалось значительно проще, чем предыдущие этапы. В видео показаны все эксперименты с литьем, включая неудачную попытку. Затем деталь доработали вручную: поверхность получилась неидеальной, но это не критично, ведь тепло отводят медные пластины между радиатором и процессорами. В PS5 заменили жидкий металл на термопасту, и даже под нагрузкой температура оставалась около 60°C. И это отличный результат для такого проекта.

Мегаконсоль: модерка зібрала PS5, Xbox Series X та Switch 2 в одному пристрої
Эксперименты с радиатором

Третью сторону радиатора отвели для Switch 2. Консоль не нуждается в дополнительных медных вставках, но возникла другая задача: что делать с док-станцией? Ее разобрали, извлекли плату и установили в новый корпус, напечатанный на 3D-принтере. В результате получился компактный вариант с USB-C и механизмом для фиксации.

Мегаконсоль: модерка зібрала PS5, Xbox Series X та Switch 2 в одному пристрої
Кастомизированная док-станция

Питание тоже продумали отдельно. В режиме простоя PS5 и Xbox потребляют менее 5 Вт, а вместе под нагрузкой до 225 Вт. Поэтому XNZ поставила один блок питания на 250 Вт, которого хватает, если не запускать две игры одновременно. Его разместили в отдельном отсеке с вентиляцией, а сверху добавили 120-мм вентилятор Phanteks T30, который прогоняет воздух через всю систему.

Мегаконсоль: модерка зібрала PS5, Xbox Series X та Switch 2 в одному пристрої
120-мм вентилятор Phanteks T30

Вся система собрана в треугольный корпус со светодиодной подсветкой. Внутри установлена плата Arduino, которая отвечает за переключение питания и управление. Сверху добавлена большая кнопка, которая переключает систему между PS5, Xbox Series X и Switch 2. Процесс занимает всего около трех секунд. Но есть нюанс: перед этим нужно закрыть игру, иначе блок питания просто выключится от перегрузки. Второе ограничение — это отсутствие дисководов. Все игры запускаются только в цифровом формате.

Мегаконсоль: модерка зібрала PS5, Xbox Series X та Switch 2 в одному пристрої
Корпус Ningtendo PXBOX 5

Если представить сказочный мир, где разработчики консолей захотят объединить свои устройства в один, этот «Франкенштейн» мог бы стать серийным продуктом. Блогерша создала аккуратный корпус, продуманное охлаждение, нормальную логику питания и рабочую схема переключения. Этот странный эксперимент на самом деле является полноценным техническим проектом, который реально работает.

Источник: Toms Hardware

Популярные новости

arrow left
arrow right
"Ошибка, которую не прощают": ляп с консолью в пятом сезоне "Очень странных дел" разозлил фанатов ретро-гейминга
Microsoft добавила магазин и список желаний в приложения Xbox для iOS и Android
Геймер пообещал сыну PS5 и GTA 6 на релизе, если тот возьмет платину в Crash Bandicoot 4
Sony запускает скидки до $100 на PS5 и PS5 Pro
Китай будет регулировать чатботов ИИ: аналоги ChatGPT обяжут отслеживать зависимость
Для любителей неона: Sony представила новые DualSense и панели PS5 в коллекции HYPERPOP
Гендиректор издателя GTA 6: игры "движутся к ПК... к открытому, а не закрытому"
Китай впервые стал лидером мирового рынка авто и обогнал Японию
Энтузиаст создал самую маленькую в мире PlayStation из оригинальных деталей к 31-летию консоли
Китайская видеокарта Fuxi A0 поддерживает трассировку лучей и масштабирование на основе графического IP Imagination DXD
Китайцы смоделировали блокаду Starlink на Тайване — хватило 1000 дронов с глушителями
В отличие от кроксов Xbox, в этих Nike есть настоящая игровая консоль
10 работников Samsung арестованы за передачу Китаю технологии 10 нм DRAM
Sony добавила на PS5 сезонный анимированный фон и виджет со статисткой последних игр
Почему Steam Machine с 8 ГБ видеопамяти "не потянет": тест выявил слабое место SteamOS
Китайская CXMT представила собственные DDR5 и LPDDR5X во времена дефицита памяти
Американцы создали 3D-карту военной базы Китая за 10 часов после пролета спутника, разрешение — 50 см на пиксель
Малоизвестная "семейная" консоль обошла Xbox в продажах на Черную пятницу
Трамп разрешил NVIDIA продавать ИИ-чипы H200 в Китай, но взял 25%
Microsoft представила новые Xbox, и в них даже можно играть
Гендиректору OnePlus грозит арест на Тайване — переманивает таланты в Китай
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить