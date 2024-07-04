Sony PlayStation 4 спасла AMD от банкротства — признание топ-менеджера «красной команды»

Десять лет назад дела у AMD шли не слишком хорошо. Аналитики предсказывали, что «красные» обанкротятся к 2020 году. В 2015 году AMD сообщила о снижении дохода на 10% из-за сокращения рынка ПК.

Но контракт с Sony по изготовлению чипов для PlayStation 4 помог AMD избежать банкротства. По крайней мере, вот что пишет руководитель подразделения клиентских игровых ПК AMD Ренато Фрагейл в своем резюме в LinkedIn:

«… один из самых успешных запусков в истории AMD, который помог AMD избежать банкротства».

PS4 от Sony тогда была не единственной консолью, которая использовала чип AMD. Xbox One от Microsoft также работала на системной логике компании. Да, прибыль AMD была бы весьма незначительной, но Sony (да и Microsoft также) удалось продать миллионы консолей с ее чипами.

Одной из причин, почему Microsoft не упоминается в резюме Фрагейла, могут быть цифры продаж. На сегодня продано более 117 млн PS4, тогда как Microsoft удалось продать лишь около 58 млн Xbox One, а в то время, по предположениям аналитиков, последних продали лишь 35 млн.

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Источник: Wccftech

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