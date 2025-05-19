Модеры вернули в The Witcher 3 систему навыков из первой игры — и с ней более 200 новых способностей

Моддер под ником Gerwant выпустил мод для The Witcher 3, который воссоздает систему навыков из первого The Witcher.

Пользователь полностью переработал прокачку героя, возвращая хорошо знакомую структуру талантов «Бронза/Серебро/Золото». Это не просто косметическое обновление — мод существенно меняет геймплей. Оно и не удивительно, ведь игра получила аж 13 деревьев навыков и более 200 новых способностей, созданных по мотивам оригинальной игры.

В отличие от стандартной системы The Witcher 3, здесь многие навыки доступны уже с самого начала. Это означает, что развитие Геральта заметно зависит от ваших решений уже на ранних этапах. Вместо крутого снаряжения или уровня, игрок сразу может собрать под себя уникальную сборку — с фокусом на мечи, магию или алхимию. Автор объяснил, что акцент сделан на стратегическом развитии персонажа и классическом ощущении оригинальной игры.

И этот мод — не единственный способ освежить третью часть. Напомним несколько других популярных модов, которые помогут лучше расширить игру:

Скачать мод, который возвращает прокачку из The Witcher 1, можно по ссылке. А пока что CD Projekt Red сосредоточены на создании The Witcher 4, которая будет иметь независимую историю от сериала и уникальный боевой стиль Цири.

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Источник: DSOGaming