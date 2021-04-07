monobank перетнув межу в 3,5 мільйона клієнтів — щодня додатком користується 1,3 мільйона осіб





monobank перетнув межу в 3,5 мільйона клієнтів трохи менше, ніж за 3,5 роки — платіжний застосунок було запущено у листопаді 2017 року.

Наприкінці листопада monobank подолав знаковий рубіж в три мільйони клієнтів. Таким чином, за останні чотири місяці картковий продукт Fintech Band і «Універсал-Банку» залучив ще півмільйона нових клієнтів. В серпні 2020 року monobank став третім по емісії карт (більше випустили тільки провідні українські банки «ОщадБанк» та «ПриватБанк»).

Оголошуючи про досягнення чергової віхи, співзасновник проєкту Олег Гороховський у своєму Telegram-каналі похвалився рекордним щоденним числом користувачів (DAU) — 1,3 млн осіб. Також він підтвердив, що проєкт продовжує рости двозначними числами від кварталу до кварталу за всіма основними фінансовими показниками.

За умови збереження нинішніх темпів росту випередження «ОщадБанку» по клієнтській базі (понад 7 мільйонів клієнтів на 1 жовтня 2020 року) — лише питання часу, причому не настільки віддаленого. Вже у цьому році monobank націлюється на 5 мільйонів клієнтів. А нещодавно Гороховський розповів, що за рік понад 90 тис. дітей отримали спеціальні платіжні картки monobank. Шляхом нескладних обчислень можна з’ясувати, що частка дітей в загальній клієнтській базі monobank становить менш як 3%.

Не вдаючись в подробиці Гороховський також згадав про кілька величезних задумів, які прямо зараз знаходяться в розробці.