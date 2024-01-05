Новости Софт 05.01.2024 в 11:34 comment views icon

monobank заблокировал пополнение счетов в казино «Космолот» со своих карт

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Как сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский, банк заблокировал возможность оплаты картами «Монобанк» в казино «Космолот». Это стало следствием незаконного использования бренда банка.

«В рамках лечебно-профилактических мероприятий заблокирована оплата картами Монобанк в казино Космолот», ─ написал Олег Гороховский.

Оказалось, что казино «Космолот» назвало одно из своих приложений «Monoban Казино». На него вела ссылка с сайта, который уже заблокирован.

monobank заблокировал пополнение счетов в казино «Космолот» со своих карт

«Вот эта ссылка вела на эту картинку.

Нашим брендом так пользоваться нельзя», – добавил Гороховский.

Однако для владельцев «Космолота» еще не все потеряно, говорит Гороховский. Казино может восстановить возможность пополнения своих счетов с карт monobank. Для этого нужно перевести 10 млн грн на ВСУ.

«Вот такой он monoBAN», – заявил Олег Гороховский.

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