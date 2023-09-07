Monobank запустил международную доставку карт в 180+ стран, «ПриватБанк» тоже обещает такую возможность — позже

Как сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский, банк запускает международную доставку своих физических карт. Получить пластиковую карту можно более чем в 180 странах мира. Ранее банк осуществлял доставку только в страны Европы.

Клиенты банка, которые находятся в других странах и нуждаются в физической пластиковой карте, смогут заказать услугу доставки. Также воспользоваться этой возможностью могут украинцы, находящиеся за границей и желающие стать клиентами monobank. Такая возможность доступна только для резидентов Украины. Заказать международную доставку карты можно в меню оформления физической карты.

«Насколько мне известно, это первая технологическая реализация международной доставки карт клиентам среди украинских банков», ─ заявляет Олег Гороховский.

Государственный «ПриватБанк» также запускает доставку своих карт, но пока не в другие страны, а в отделения и почтоматы «Новой почты». Клиенты банка, которые перевыпустили действующую платежную карту или открыли цифровую карту через «Приват24», могут получить физическую карту с доставкой через «Новую почту». До конца 2023 года такая услуга будет бесплатной. В скором времени «ПриватБанк» планирует также реализовать возможность заказа доставки карт для клиентов, которые из-за войны или по другим причинам находятся за рубежом.

Еще одна новость от monobank – запуск общих карт mono–АТБ. При оплате этой картой в сети магазинов АТБ клиенты monobank в дополнение к привычному кэшбеку в категории «Продукты» также получат автоматические скидки до 45% на сотни товаров.

В приложении уже можно бесплатно оформить виртуальную карту mono-ATB. Также со следующей недели появится возможность приобрести физическую карту в кассах супермаркетов АТБ. Цена карты заявлена на уровне 50 грн, но после активации они вернутся на баланс карты.