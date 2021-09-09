



Во время проведения выставки CES компания Motorola продемонстрировала новую технологию беспроводной зарядки. В отличие от обычных зарядных устройств на базе стандарта Qi, она позволяла заряжать смартфоны на расстоянии до 1 метра и позволяла работать с двумя устройствами одновременно. Теперь Motorola разработала второе поколение этой технологии со значительно улучшенными возможностями.

Отмечается, что теперь заряжать смартфоны беспроводным способом можно на расстоянии до 3 метров в условиях прямой видимости. Это мощное зарядное устройство, оснащенное фазированной решеткой с 1600 антеннами. Оно покрывает дугу более 100 градусов, поэтому может передавать энергию на смартфоны, даже если они находятся в стороне.

Зарядное устройство Motorola может заряжать 4 смартфона одновременно и даже может справляться некоторыми препятствиями между ним и смартфоном. Таким образом, смартфон может заряжаться даже в том случае, когда он находится в кармане или в руке пользователя. Зарядное устройство может обнаружить тело пользователя и направить луч от него так, чтобы он попадал только в смартфон.

Источник: gsmarena