Motorola начинает продажи Moto G Stylus и Moto Pad: это лучшие бюджетники за свою цену

Motorola объявила о двух новых устройствах: бюджетный смартфон Moto G Stylus и планшет Moto Pad — новое дополнение к линейке Motorola с 11-дюймовым дисплеем разрешением 2,5K, тогда как Moto G Stylus получил экран диагональю 6,7 дюйма.





Moto Pad оснащен процессором MediaTek D6300 с поддержкой 5G. Планшет также имеет четыре динамика с технологией Dolby, включая поддержку Dolby Atmos через динамики или наушники на совместимых платформах. Moto Pad комплектуется аккумулятором емкостью 7040 мАч, которого хватает на 12 часов непрерывного стриминга. Digital Trends пишет, что планшет будет стоить $249: это одно из лучших предложений за такую цену.

Moto Pad получил цельнометаллический корпус, что является редкостью для бюджетного сегмента, где обычно преобладает пластик. Задняя панель имеет матовое покрытие, устойчивое к отпечаткам пальцев. Также устройство защищено по стандарту IP52, что обеспечивает базовую защиту от пыли и случайных брызг воды. Новый Moto Pad выйдет в цвете Bronze Green от Pantone 30 апреля через T-Mobile и Metro by T-Mobile.

«Вместе и Moto Pad, и Moto G Stylus разработаны для поддержки творчества, производительности и развлечений на различных экранах — от сосредоточенных учебных сессий до заслуженного отдыха», — говорится в пресс-релизе компании.

Для видеозвонков и съемки планшет использует две камеры: фронтальную на 8 Мп и основную на 13 Мп. Последняя поддерживает запись видео в формате 1080p при 30 кадрах в секунду. Интересной особенностью программного обеспечения стала функция Ready For, которая позволяет легко синхронизировать планшет с компьютерами на Windows для совместного использования буфера обмена, сообщений и файлов.





В части мультимедиа 11-дюймовая панель занимает около 85% передней площади устройства. Хотя яркость в 500 нит является пиковой, типичное значение составляет 400 нит, что вполне достаточно для работы в помещении. Кроме стандартных развлекательных функций, Motorola позиционирует устройство как семейный хаб благодаря интеграции Google Kids Space — специального режима с фильтрацией контента и родительским контролем.

Между тем Moto G Stylus 2026 года является усовершенствованной версией предшественника со встроенным активным стилусом. В приложении Notes он предлагает функцию Sketch to Image — инструмент на основе искусственного интеллекта для доработки рисунков, — а также Handwriting Calculator, позволяющий решать рукописные уравнения без переключения на калькулятор.

«Новый активный стилус реагирует на наклон и силу нажатия в поддерживаемых приложениях, обеспечивая более широкое затенение, более тонкие линии и более естественные штрихи, что создает ощущение письма ручкой по бумаге в повседневных задачах», — говорит пресс-релиз.

Moto G Stylus также имеет 100 часов режима ожидания. В режиме непрерывного письма стилус работает только четыре часа, однако Motorola утверждает, что он заряжается за 15 минут. Смартфон оснащен основной камерой 50 Мп Ultra Pixel, ультраширокоугольной камерой и макрообъективом 13 Мп, а также селфи-камерой 32 Мп. Его 6,7-дюймовый экран Extreme AMOLED имеет разрешение 1,5K super HD и частоту обновления 120 Гц — для сравнения, Moto Pad имеет 90 Гц.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Moto G Stylus 2026 года поступит в продажу 16 апреля по стартовой цене $500. Версия на 128 ГБ сначала будет комплектоваться четырьмя бесплатными Moto Tags, а вариант на 256 ГБ — наушниками Moto Buds Loop, часами Moto Watch и трекером Moto Tag.

Источник: Engadget