Motorola выпустила современную версию своей известной портативной рации – APX Next





Компания Motorola Solutions (не следует путать с Motorola Mobility, которая теперь принадлежит Lenovo) выпустила новую версию рации APX – APX Next. Современная модификация впервые оснащена сенсорным дисплеем и поддерживает голосовое управление.

Модель APX Next в дополнение к стандарту портативной рации LMR (land mobile radio) также поддерживает связь LTE. Устройство также способно передавать данные о расположении непосредственно диспетчеру.

Несмотря на то, что многие из этих функций были доступны на смартфонах в течение многих лет, их намного сложнее реализовать на подобных устройствах. Сенсорный экран должен работать даже под дождём или когда пользователь носит перчатки. Кроме того, нужно тщательно подходить к разработке, чтобы связь LTE не создавала помех для подключения LMR. LMR является жизненно важной технологией в чрезвычайных ситуациях, когда обычные сети сотовой связи могут быть повреждены или перегружены.

Функции голосового управления APX Next также должны работать не так, как на смартфонах. Для начала, они полагаются на то, что их активируют с помощью кнопки, а не с помощью кодовой фразы. Сотрудники также должны будут нажать кнопку, чтобы услышать результат обработки своего запроса, чтобы голосовой помощник не мог случайно передать в эфир конфиденциальную информацию. Новинка также оптимизирована для работы в очень шумных условиях, используя четыре микрофона для подавления фонового шума.

Система голосового управления ViQi позволит искать автомобильные номера, информацию о водительских правах и идентификационные номера автомобилей (VIN). В будущем компания намерена расширить возможности ViQi, внедрив в систему функцию перевода для различных языков и другие возможности.

Рация APX Next уже доступна для заказа. Однако цена новинки пока не уточняется. Отмечается, что фактическая цена одного устройства во многом зависит от объёма заказов.

Источник: The Verge