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Motorola выпустила современную версию своей известной портативной рации – APX Next

Motorola выпустила современную версию своей известной портативной рации – APX Next

Motorola выпустила современную версию своей известной портативной рации – APX Next


Компания Motorola Solutions (не следует путать с Motorola Mobility, которая теперь принадлежит Lenovo) выпустила новую версию рации APX – APX Next. Современная модификация впервые оснащена сенсорным дисплеем и поддерживает голосовое управление.

Модель APX Next в дополнение к стандарту портативной рации LMR (land mobile radio) также поддерживает связь LTE. Устройство также способно передавать данные о расположении непосредственно диспетчеру.

Несмотря на то, что многие из этих функций были доступны на смартфонах в течение многих лет, их намного сложнее реализовать на подобных устройствах. Сенсорный экран должен работать даже под дождём или когда пользователь носит перчатки. Кроме того, нужно тщательно подходить к разработке, чтобы связь LTE не создавала помех для подключения LMR. LMR является жизненно важной технологией в чрезвычайных ситуациях, когда обычные сети сотовой связи могут быть повреждены или перегружены.

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Функции голосового управления APX Next также должны работать не так, как на смартфонах. Для начала, они полагаются на то, что их активируют с помощью кнопки, а не с помощью кодовой фразы. Сотрудники также должны будут нажать кнопку, чтобы услышать результат обработки своего запроса, чтобы голосовой помощник не мог случайно передать в эфир конфиденциальную информацию. Новинка также оптимизирована для работы в очень шумных условиях, используя четыре микрофона для подавления фонового шума.

Система голосового управления ViQi позволит искать автомобильные номера, информацию о водительских правах и идентификационные номера автомобилей (VIN). В будущем компания намерена расширить возможности ViQi, внедрив в систему функцию перевода для различных языков и другие возможности.

Рация APX Next уже доступна для заказа. Однако цена новинки пока не уточняется. Отмечается, что фактическая цена одного устройства во многом зависит от объёма заказов.

Источник: The Verge

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