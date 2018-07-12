МОЗ: Копии документов и указание прописки для подписания декларации с врачом больше не нужны

Министерство здравоохранения Украины внесло изменения в «Порядок выбора врача, который оказывает первичную медицинскую помощь». Кампания по выбору семейных врачей, педиатров и терапевтов продолжается с апреля 2018 года. За это время возникла необходимость усовершенствовать порядок представления деклараций о выборе врача. Декларации о выборе врача, которые были подписаны до вступления в силу изменений, действительны и не аннулируются.

Государство гарантирует предоставление полного пакета услуг первичной медицинской помощи, когда пациент подписывает декларацию о выборе врача. Если он пока не выбрал врача и находится в «неотложном состоянии», то он вправе получить бесплатную первичную медицинскую помощь в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения.

Неотложные состояния сопровождаются такими симптомами: внезапным повышением температуры тела с кашлем, насморком, болью в горле, головной болью, головокружением, слабостью; болью в пояснице, суставах; повышением артериального давления; болевым синдромом у онкологических больных; алкогольным, наркотическим, токсическим абстинентным синдромом; обострением хронических заболеваний у пациентов, находящихся под наблюдением врача, который оказывает первичную медицинскую помощь, по поводу гипертонической болезни, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, хронического воспаления печени, желчного пузыря, кишечника, болезни почек, суставов и т.д.

Врач или регистратор больше не обязаны создавать и хранить копии документов, которые предоставляет пациент. Пациент при подписании декларации отныне должен только показать один из документов, удостоверяющих личность, и документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП). Хранить теперь необходимо только один экземпляр декларации, подписанный пациентом, второй экземпляр по-прежнему остается у пациента.

Как и ранее, в случае если человек в силу своих религиозных убеждений отказался от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и сообщил об этом в контролирующий орган и имеют соответствующую отметку в паспорте, этот документ не предоставляется при заключении декларации и этот пункт в декларации не заполняется. Для идентификации личности в таком случае используют номер документа, удостоверяющего личность.

Перечень информации, вносимой в декларации, сократился — теперь декларация будет на одном листе, что сэкономит время пациентов и врача на ее заполнение. В частности, в декларации теперь не нужно указывать место прописки пациента, поскольку пациент выбирает врача независимо от места прописки.

Также уточнено положение декларации по ознакомлению пациента с его правами как субъекта персональных данных. Пациент своей подписью подтверждает добровольный выбор врача, оказывающего первичную медицинскую помощь, и достоверность предоставленных данных. Также пациент указывает, что ему известны его права в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», и цель сбора и обработки персональных данных, указанных в декларации.

Срок действия деклараций о выборе врача, которые были подписаны до 23 марта 2018 года, продлили до 1 января 2020 года, то есть до начала национальной кампании по выбору врачей. К этому времени пациенты могут подать новую декларацию о выборе врача. Но нет необходимости специально для этого приходить в заведение — подписать декларацию можно будет во время ближайшего визита к врачу. Декларации, заключенные после 23 марта 2018 года не имеют конечного срока действия, их перезаключать не нужно.

После изменения юрлица заведения декларации остаются действительными. Отныне не только в случае преобразования учреждения здравоохранения в коммунальное некоммерческое предприятие, но и при разделении, выделении, присоединении юридических лиц, предоставляющих медицинские услуги, ранее поданные декларации остаются в силе и считаются поданными юридическому лицу-правопреемнику при условии, что выбранный пациентом врач продолжает работать в заведении. Таким образом, изменения в юридическом статусе поставщика медицинских услуг не будут влиять на право пациента получать бесплатную первичную медицинскую помощь у выбранного врача.

Источник: Министерство здравоохранения Украины