Новости Кино 04.03.2024 в 09:17 comment views icon

«Дюна: Часть вторая» заработала $180 млн в первые выходные — на 50% больше, чем оригинал

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Катерина Даньшина

Автор новостей ITC.ua

«Дюна: Часть вторая» заработала $180 млн в первые выходные — на 50% больше, чем оригинал

Гигантские песчаные черви доставили высокобюджетный сиквел Дени Вильнева к вершинам кассовых сборов.

В первые выходные «Дюна: Часть вторая» заработала $178,5 млн — $97 млн на международном рынке и $81,5 млн в США, оформив самый кассовый уик-энд года в стране и крупнейший со времен премьеры концертного фильма Тейлор Свифт в прошлом году в октябре, отмечает Variety.

Накануне премьеры Warner Bros. скромно рассчитала стартовые кассовые сборы в США в $65 млн, тогда как остальные прогнозисты давали оценку в $80 млн.

Отмечается, что в Северной Америке фильм был особенно популярен в Imax и других премиальных больших форматах — режиссер выбрал для второй «Дюны» пленку 70 мм, которая обеспечивает более высокую детализацию и реалистичность (кстати, фильм был снят объективами украинского производства).

Первая часть «Дюны» Дени Вильнева стала триумфатором премии «Оскар-2022» и получила целых шесть статуэток: в частности награды за лучший монтаж, музыку, звук, визуальные эффекты и операторскую работу. Общие кассовые сборы киноленты составляют $401,8 млн.

Производство сиквела обошлось в $190 млн — еще $100 млн потратили на продвижение (ранее премьеру ленты перенесли из-за забастовок в Голливуде, чтобы по завершении актеры могли принять участие в рекламе). Стоит отметить, что начальные продажи билетов на «Дюну 2» превзошли показатели оригинала на 50%.

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«Дюна: Часть вторая» продолжает адаптацию культового научно-фантастического романа Фрэнка Герберта от режиссера Дени Вильнёва. Согласно синопсису, в продолжении Пол Атрид объединяется с Чани и фременами (племя пустынного народа во вселенной Дюны), чтобы отомстить заговорщикам, которые уничтожили его семью. К своим ролям вернулись Тимоти Шаламе, Зендея, Ребекка Фергюсон, Джош Бролин, Стеллан Скашгорд, Дэйв Батиста и Хавьер Бардем. Также появляются новые персонажи в исполнении Остина Батлера (злодей Фейд-Раут Гарконнен), Флоренс Пью (принцесса Ирулан) и Кристофера Уокена (Шаддам IV).

На Rotten Tomatoes «Дюна: Часть вторая» получила достаточно высокие оценки — 93% от критиков и 95% от аудитории. С нашей рецензией можно ознакомиться по ссылке:

Рецензия на фильм «Дюна: Часть вторая» / Dune: Part Two

Ранее Дени Вильнев сказал, что третья часть «Дюны» (которая сейчас пишется) станет финальной, а Тимоти Шаламе и Зендая заявили, что «заинтересованы» в продолжении.

Тем временем музыкальный байопик «Боб Марли: Одна любовь» достиг $146 млн кассовых сборов в мире ($82,7 млн в США), а фильм Sony «Мадам Паутина» о фельдшере-ясновидящей и подростках с суперспособностями отметился скромными заработками в $91 млн (при бюджете в $80 млн).

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