Дени Вильнев разочарован, что вторая «Дюна» до сих пор «№1 по кассе», и ждет достойного поединка с «Дэдпулом и Росомахой»

Фильм-продолжение научно-фантастической эпопеи Дени Вильнёва, экранизирующей вселенную «Дюны» Фрэнка Герберта, на данный момент заработал $711 млн во всем мире и прочно удерживает статус кассового лидера 2024 года.

Последние громкие названия, «Каскадер» с Райаном Гослингом и «Фуриоза» с Аней Тейлор-Джой, едва оправдали свои предыдущие прогнозы и, учитывая бюджеты производства (и масштабные маркетинговые кампании), вряд ли достигнут статуса безубыточности, так что «Дюна 2» пока не получила достойных конкурентов.

Дени Вильнев во время получения награды на Canadian Screen Awards сказал, что разочарован тем, что «Дюна 2» все еще «номер один» в кассовых рейтингах года, и состоянием киноиндустрии в целом.

«Я надеюсь, рано или поздно, кассовые сборы этого лета станут намного лучше», — добавил режиссер.

Сейчас к успехам фильма «Дюна: Часть вторая» приблизился лишь «Годзилла и Конг: Новая империя» — лента Адама Вингарда заработала $567,2 млн, но все еще транслируется в кинотеатрах.

Вильнев в речи также отметил важность больших фильмов, которые «полностью воспринимают силу театра», приведя в пример «Восстание Штатов», что стал вторым по сборам фильмом для A24 со $113,9 млн в кассе.

«Нам нужны фильмы, которые являются театральным опытом… Мне повезло, что «Дюна 2» дошла до зрителей, и я бы хотел, чтобы это случалось чаще, честно».

По мнению Вильнева, «Дюна 2» может найти достойного соперника в виде «Дэдпула и Росомахи» — единственного фильма MCU, который выйдет в 2024 году. Несмотря на то, что лента с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом в главных ролях получила рейтинг R, предпродажи билетов уже демонстрируют рекордные результаты.

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«Дюна 2» сейчас доступна для просмотра в онлайн-кинотеатрах, тогда как «Дэдпул и Росомаха» выйдет на большой экран в Украине 25 июля.