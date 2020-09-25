МВД: Киберполиция Украины переходит на новый уровень работы и объявляет большой набор специалистов

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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил в ходе онлайн-конференции «Цифровая трансформация государства: перспективы и риски кибербезопасности» о том, что Киберполиция Украины переходит на новый уровень работы и объявляет большой набор специалистов. Министр отметил, что за последние 5 лет количество киберпреступлений увеличилось в 2,5 раза, а киберпространство стал пятой сферой ведения боевых действий.

«К сожалению, Украина оказалась на передовой этой новой войны. Агрессия со стороны Российской Федерации происходит не только в виде военных действий, информационных кампаний и экономических диверсий, но и в виде жесткой кибервойны», — заявил министр.

Арсен Аваков отметил, что для эффективного противодействия киберпреступности и гибридным угрозам, МВД выступает инициатором создания на базе глобального центра взаимодействия в киберпространстве интеграционной площадки, которая объединит всех ключевых игроков и обеспечит максимальную синергию и эффективность украинской экосистемы безопасного киберпространства, и как логическое следствие — усилит систему национальной безопасности Украины.

«По нашему убеждению и учитывая требования сегодняшнего дня, подразделения кибербезопасности должны быть созданы в каждом государственном органе и учреждении. Кроме того, Киберполиция переходит на новый уровень — ее деятельность, кроме непосредственной борьбы с киберпреступностью, будет направлена ​​на: выявление и прогнозирование возможных киберугроз, в том числе с использованием искусственного интеллекта; предоставление партнерам информационно-консультативной поддержки; выработки в международной кооперации механизма противодействия существующим и потенциальным угрозам, в том числе глобальным», — подчеркнул глава МВД.

Отдельно Министр внутренних дел отметил, что только в этом году Департамент киберполиции Национальной полиции Украины обезвредил преступную группировку, которая с помощью криптовалют легализовала более $40 млн, полученных преступным путем, прекратив деятельность хакерской группировки, участники которого создавали вредоносное программное обеспечение, несанкционированно вмешивались в работу банков, похищали и легализовали средства.

Департамент киберполиции также ликвидировал преступную группу, которая осуществляла вмешательство в работу электронных систем и баз данных государственных органов, незаконно собирала информацию с ограниченным доступом (персональные данные граждан, закрытые сведения финансово-хозяйственной деятельности физических и юридических лиц) и реализовывала ее на различных веб-ресурсах.

«Сейчас мы объявляем новый набор в ряды Киберполиции — приглашаем смелых, ярких, мотивированных и креативных — тех, кто готов бороться и защищать Украину! Мы должны стать «командой команд», которая будет мощным партнером мирового сообщества безопасного виртуального пространства», — отметил Арсен Аваков.

Источник: МВД Украины