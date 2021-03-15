МВС України: Закон про посилення відповідальності за порушення ПДР запрацює з 17 березня 2021 року (які саме зміни очікують водіїв)





Наприкінці минулого тижня президент України Володимир Зеленський підписав проєкт закону щодо посилення відповідальності за порушення ПДР, а вже з 17 березня 2021 року закон вступає в дію. Сьогодні, 15 березня, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький розповів, на які зміни варто розраховувати всім учасникам дорожнього руху.

«Прийнятим законом було значно актуалізовано відповідальність за кермування у стані алкогольного сп’яніння. Якщо раніше відповідальність за керування у стані алкогольного сп’яніння вперше передбачала штраф — 10 200 гривень і позбавлення права керування на рік, то тепер таке ж правопорушення вперше тягне за собою штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Якщо особа вдруге протягом року скоює таке правопорушення, то вона мусить заплатити штраф – 34 тисячі гривень, транспортний засіб вилучається на три роки, а також можливе оплатне вилучення транспорту», — зазначив він.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції наголосив, що новий закон передбачає нові санкції – адміністративний арешт та оплатне вилучення транспортного засобу.

«Суд при прийнятті рішення враховуючи особу правопорушника, враховуючи його майновий стан може визначити покарання у вигляді адміністративного арешту. Оплатне вилучення транспортного засобу – це процедура, за якою за рішенням суду транспортний засіб вилучається у власника, реалізовується на аукціоні, а отримані кошти повертаються власнику», — наголосив Олексій Білошицький.

Він зазначив, що якщо особа втретє за рік сідає за кермо в стані алкогольного сп’яніння, то штраф виростає до 51 тисячі гривень, з адміністративним арештом до 15 діб, а також передбачається конфіскація транспортного засобу – безоплатне вилучення.

«Дуже важливий аспект – уникнення відповідальності за кермування у стані алкогольного сп’яніння. Ми не лише посилюємо відповідальність, але й усуваємо прогалини у законодавстві, які існували раніше. Ні для кого не секрет, що тисячі справ за 130 статтею закривалися у зв’язку із малозначністю, у зв’язку із передачею на розгляд трудового колективу і найбільше – за строками», — сказав Олексій Білошицький.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України наголосив, що тепер порушникам не вдасться уникнути відповідності за керування транспортом у стані алкогольного сп’яніння так, як це було раніше.

«Законом передбачається, що розгляд справи за статтею 130 тепер буде тривати протягом одного року. Виключається можливість закриття цієї справи за малозначністю чи у зв’язку із передачею на розгляд трудового колективу. Крім того, хочу зазначити, що строк позбавлення права кермування буде сумуватися, а не замінюватися», — додав він.

Крім того, якщо мова йде про ДТП з потерпілими, то наразі вводиться окремий кваліфікований склад злочину – у разі вчинення ДТП у стані алкогольного сп’яніння, що призвело до нанесення тілесних ушкоджень, важких тілесних чи смерть потерпілих, передбачено позбавлення волі на різні терміни, а також закон виключає будь-які інструменти пом’якшення покарання.

«Це означає, якщо людина перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, призвела до ДТП, яка понесла за собою травми чи загибель потерпілих, то порушник не може розраховувати на умовно-дострокове звільнення, амністію чи помилування. Крім того, порушник не зможе уникнути відповідальності у зв’язку з каяттям, примиренням чи передачею порушника на поруки», — наголосив він.

Олексій Білошицький пояснив, що новий закон передбачає посилення покарання за перевищення швидкості, невикористання ременів безпеки або мотошоломів, брудні, неосвітлені чи встановлені з порушенням номерні знаки. Для пішоходів та велосипедистів, які порушують правила дорожнього руху, також зросли покарання.

Перехід у невстановленому місці або на заборонений сигнал світлофора/регулювальника буде вартувати – 255 гривень, раніше було 51 гривня. Порушення правил велосипедистом – 340 гривень. Повторне порушення ПДР велосипедистом чи пішоходом — 850 гривень штрафу. Законом вноситься зміна щодо використання автомобілів без кольорографічних схем, розпізнавальних знаків та написів.

«Раніше така норма не була передбачена в законі, тепер це дозволяється. Мова йде про автомобілі «Фантом». Вже закуплено 4 таких автомобілі, на них встановлюється обладнання та вони будуть працювати у тестовому режимі. Такі автомобілі покликані виявляти правопорушення безпосередньо у русі. Законом вносяться зміни про попередження водіїв про те, що саме на цій ділянці дороги ведеться робота по виявленню порушень», — сказав Олексій Білошицький.

У свою чергу заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко зазначив, що закон про посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху дозволить скоротити кількість п’яних водіїв та зменшити смертність на 10-15% на дорогах України.

«Я дуже вдячний всім депутатам Верховної Ради, які підтримали цей закон. Ми дуже сподіваємось, що він дозволить зменшити кількість загиблих на дорогах. Нагадаю, за минулий рік на автошляхах нашої держави 3554 людини загинуло, було затримано 129 тисяч водіїв у стані алкогольного сп’яніння. Понад 9 тисяч водіїв сіли повторно за кермо у стані алкогольного сп’яніння, а ще 5 тисяч сіли напідпитку втретє. Ми очікуємо, що лише за цей рік кількість жертв ДТП знизиться на 10-15%. Менше людей будуть перевищувати швидкість, сідати за кермо напідпитку», — зазначив Антон Геращенко.

Нагадаємо, що закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху» № 1231-IX Верховна Рада ухвалила 16 лютого 2021 року.

Джерело: МВС України (1, 2)