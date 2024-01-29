«‎Мы были голые. Это неудачное время»: Флоренс Пью вспомнила, как секс-сцену в «Оппенгеймере» прервала сломанная камера

Флоренс Пью и Киллиан Мерфи находились обнаженными на съемочной площадке, пока оператор не починил камеру.

«Посреди нашей секс-сцены сломалась камера. Мы были голые, так что это был не слишком удачный момент для поломки», — сказала Флоренс Пью во время дискуссии Universal (через The Hollywood Reporter).

В драме Кристофера Нолана «Оппенгеймер» Пью сыграла Джин Тэтлок, у которой были отношения с персонажем Мерфи до и во время его брака с Китти Оппенгеймер, которую играет Эмили Блант.

«Мы с Киллианом в комнате, оба держим свои тела так», — продолжила Пью, продемонстрировав как обхватывает себя руками.

Актриса добавила, что когда камеру начали чинить, она подумала, что настал момент и ей научиться это делать, поэтому в шутку спросила оператора:

«Так скажите мне, что не так с этой камерой?».

«Оппенгеймер» дебютировал в июле и рассказал историю Дж. Роберта Оппенгеймера — физика-теоретика, который руководил Манхеттенским проектом, целью которого была разработка и испытание первой в мире атомной бомбы. В фильме также сыграли Роберт Дауни-младший, Мэтт Дэймон, Кеннет Брана и Рами Малек.

На данный момент «Оппенгеймер» заработал $954 млн и стал самым кассовым байопиком в истории, превзойдя «Богемскую рапсодию». Фильм Universal получил наибольшее количество номинаций на «Оскар» — 13, кроме главной за лучший фильм, он претендует на награды за режиссуру и сценарий для Нолана, лучшую мужскую роль для Мерфи, лучшие роли второго плана для Роберта Дауни-младшего и Эмили Блант, а также саундтрек, музыку, работу оператора и художника-постановщика, дизайн костюмов, грим и прически.