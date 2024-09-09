Средняя зарплата в Украине выросла до почти 21 тыс. грн. Айтишники получают больше всего

Государственная служба статистики обнародовала новый отчет об уровне средней зарплаты официально трудоустроенных работников в Украине. Согласно отчету, средняя зарплата во втором квартале 2024 года в Украине выросла до 20 964 грн.

Следует отметить, что по итогам первого квартала 2024 года средняя официальная зарплата в Украине составляла 18 903 грн. Следовательно, в течение второго квартала она выросла на более чем 2000 грн или на 10,1%. По сравнению со вторым кварталом 2023 года средняя зарплата повысилась на 22,1%.

Самую высокую официальную зарплату получают айтишники. Во втором квартале 2024 года средняя зарплата в области ИТ и телекоммуникации составила 50 188 грн. Прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет 37,1%.

На втором месте по размеру средней зарплаты оказались работники отрасли авиационного транспорта. Они получают 43 387 грн, что на 46,3% больше, чем за год до того.

Третью строчку рейтинга заняли работники сферы финансов и страхования с результатом 39 891 грн. Прирост по сравнению со вторым кварталом 2023 года составляет 21,6%.

Самые низкие средние зарплаты не дотягивают до уровня 13 тыс. грн. Так, работники сферы творчества, искусства и развлечений получают в среднем 12 791 грн (+15,1%), а специалисты в сфере функционирования библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры — 12 802 грн (+18,9%). Не намного лучше ситуация у педагогов, которые имеют среднюю зарплату 15 076 грн (+15,7%).

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Источник: Госстат