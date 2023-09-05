На карте DeepStateMAP вскоре появится отдельный слой ДСНС с потенциальной минной опасностью

Команда DeepStateUA и Пес Патрон Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям будет сотрудничать в разминировании — подписание соответствующего меморандума анонсировали в своем Telegram-канале разработчики едва ли не самой популярной онлайн-карты войны в Украине.

DeepStateMap не требует дополнительных представлений, ведь этот украинский проект известен не только в Украине, но и далеко за ее пределами — это один из самых популярных и наиболее точных интерактивных инструментов для отслеживания изменений линии фронта и военных действий российско-украинской войны почти в реальном времени.

Уже давно разработчики DeepStateUA предоставляют полигоны (ЛБЗ) карты для ДСНС, которые украинские спасатели ежедневно активно используют в работе. Дальнейшее углубление сотрудничества будет способствовать усилению инициатив в сфере противоминной деятельности.

«Учитывая всю важность и необходимость внедрения мер, направленных на осуществление противоминной деятельности в результате вооруженной агрессии московии для сохранения жизни и здоровья населения, решили углубить наше сотрудничество с ДСНС». команда DeepStateUA

Вскоре разработчики DeepStateMap.live обещают добавить отдельный слой карты ДСНС с отображением территорий, которые могут быть загрязнены взрывоопасными предметами и угрожать жизни. Также появится бот, с помощью которого каждый при необходимости сможет известить Службу спасения о местах с взрывоопасными и подозрительными предметами. Детали об обновлении разработчики обещают рассказать позже.

В результате вооруженной агрессии россии Украина стала одной из самых заминированных стран в мире — по предварительным оценкам, 80 тыс. км² территории государства нуждаются в разминировании. По самым оптимистичным прогнозам, гуманитарное разминирование займет 5-10 лет. Пока украинские спасатели активно привлекают для этого современные технологии и роботов-саперов, среди которых британские системы TALON и знаменитый американский робот-собака Spot от Boston Dynamics.

Ранее ДСНС выпустило официальное мобильное приложение по минной безопасности и создало образовательный онлайн-курс по основам гражданской безопасности для учащихся 5-9 классов в стилистике Minecraft