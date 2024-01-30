«‎Министерство неджентльменских дел» — первый трейлер шпионского боевика Гая Ричи с Генри Кавиллом в главной роли

Фильм вдохновлялся недавно рассекреченными файлами военного ведомства Великобритании, в которых рассказывается о тайной группе военных, сформированной премьер-министром Уинстоном Черчиллем для «неджентльменской» борьбы против нацистов.

Известно, что в группу входил Ян Флеминг — автор романов о Джеймсе Бонде.

В проекте впервые после фильма «Агенты А.Н.К.Л.» 2015 года воссоединятся Ричи и Кавилл. Также среди актерского состава появятся Эйза Гонсалес, Алан Ритчсон, Алекс Петтифер, Гиро Файнс-Тиффин, Бабс Олусанмокун, Энрике Зага, Тиль Швайгер, а также Генри Голдинг и Кэри Элвис.

Сценарий писали Пол Тамаси, Эрик Джонсон, Араш Амель и сам Ричи.

Несколько путает то, что трейлер «‎Министерства неджентльменских дел» появился через несколько дней после трейлера продюсерской работы Ричи — сериала «Джентльмены», который является спинофом его криминальной драмы 2020 года.

«‎Министерство неджентльменских дел» выйдет в кинотеатрах 19 апреля.