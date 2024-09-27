Минюст США перекрыл российскую схему отмывания денег через три криптобиржи

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Министерство юстиции США (DOJ) изъяло домены трех криптобирж, связанных с отмыванием денег для рф на общую сумму более $800 млн. Как указано в пресс-релизе, UAPS, PM2BTC и Cryptex способствовали незаконным транзакциям. Кроме того, предъявлено обвинение двум гражданам России в присвоении миллионов долларов через масштабную схему отмывания денег, к которым были привлечены киберпреступники по всему миру.

Согласно рассекреченным судебным документам, DOJ обвинило гражданина Сергея Иванова, также известного под псевдонимом «Талеон», в предоставлении услуг по отмыванию денег для киберпреступников, включая группы, занимающиеся программами-вымогателями, и торговцев запрещенных веществ из даркнета.

Иванов якобы создал и руководил российскими платежными и обменными сервисами UAPS, PinPays и PM2BTC, через которые с июля 2013 года по август 2024 года обрабатывалось около $1,15 млрд в цифровых активах для целей отмывания денег.

Еще одна криптобиржа, Cryptex, также оказалась причастной к отмыванию средств. Она обработала транзакций на сумму $1,4 млрд, из которых 31% были связаны с преступной деятельностью. Власти США изъяли домены «Cryptex.net» и «Cryptex.one». Эти сайты предлагали пользователям анонимность, позволяя регистрироваться на бирже без соблюдения требований проверки клиентов (KYC).

В документах также фигурирует россиянин Тимур Шахмаметов, которого обвинили в управлении Joker’s Stash — одним из крупнейших сайтов в сфере продажи украденных кредитных и дебетовых карт.

Согласно пресс-релизу, анализ блокчейна криптовалют показал, что примерно 32% всех биткоин-транзакций, которые обрабатывали эти биржи, были связаны с криминальной деятельностью. Около $158 млн в биткоинах были связаны с мошенничеством, более $8,8 млн — с выплатами средств, полученных с помощью программ-вымогателей, а примерно $4,7 млн происходили от продажи запрещенных веществ в даркнете.

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Вместе с Министерством юстиции, Министерство финансов США также ввело санкции против Иванова и Cryptex. Государственный департамент США объявил вознаграждение в размере $11 млн за информацию, которая поможет арестовать и других лиц, причастных к деятельности Иванова или Joker’s Stash.

Раздел Крипто выходит при поддержке ?

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